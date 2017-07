Cinema, Ischia premia 'Immortality'

La XV edizione di Ischia Film Festival si è chiusa stanotte con l'annuncio dei lavori premiati.

La Giuria Internazionale composta dal cineasta polacco Krzysztof Zanussi , dal regista Miguel Barros e dalla produttrice Dagmar Jacobsen, insieme alla Giuria Nazionale guidata dal maestro Gianni Canova, ha decretato 'Immortality' di Mehdi Fard Ghaderi miglior lungometraggio, 'Indivisibili' di Edoardo De Angelis ha invece ricevuto il premio del Pubblico e 'The Invisible City' il Premio Bayer Location Negata.

XV ISCHIA FILM FESTIVAL. MICHELANGELO MESSINA DEUS EX MACHINA

Michelangelo Messina ideatore e direttore artistico da 15 anni , affiancato quest'anno da Boris Sollazzo in qualità di condirettore, ne parla ad Affaritaliani

dalla cima del Castello Aragonese che ospita la manifestazione

' In quindici anni abbiamo avuto con noi ben 9 premi Oscar e centinaia di registi internazionali oltre ad attori, attrici di fama mondiale, italiani e stranieri.

Quest'anno sono stati con noi, fra gli altri, Maccio Capatonda, l'indimenticabile Claudia Cardinale, John Turturro , invitato personalmente da me negli Stati Uniti ed Edoardo De Angelis.'

XV ISCHIA FILM FESTIVAL. LE RETROSPETTIVE DI SQUITIERI

Novità di quest'anno?

'Molte. Intanto l'esclusione dei fuori concorso, quindi le retrospettive omaggio come quella, molto apprezzata, sul regista Pasquale Squitieri, poi la sezione scenari campani, 'cucita addosso' per i promettenti giovani film maker della regione.

In aggiunta una serie di fiction televisive grazie a Sky Atlantic e Sky arte. Ultima ma non ultima novità in ordine di importanza una sezione a cui sono molto legato , quella delle location negate.

XV ISCHIA FILM FESTIVAL. PREMIO BAYER LOCATION NEGATE

La sezione, sostenuta quest'anno da Bayer (un gruppo mondiale sensibile alla tutela dell'ambiente), è stata creata per evidenziare le bellezze dei luoghi ma anche denunciarne i pesantissimi danni fatti in questi stessi luoghi dall'uomo.

Insomma un festival con molte sfaccettature dove si guarda al presente, si pensa al futuro ma non si vuole dimenticare la cultura del cinema del passato.'

E ultimissima novità?



'Certo , quasi dimenticavo, ogni nostro ospite avrà in una Hall Fame, creata con ceramiche artistiche dei fratelli Mennella.

Ogni artista ha imposto e imporrà nel futuro la sua mano sul calco, le piastrelle verranno cotte e rimarranno nell'albo del festival.'