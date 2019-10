Cinema, morto Carlo Croccolo: recitò con Totò e Peppino

Cinema: addio a Carlo Croccolo, recito' con Toto' e Peppino

E' morto all'eta' di 92 anni Carlo Croccolo, attore e doppiatore napoletano che tra gli anni '50 e '60 aveva lavorato al fianco dei piu' grandi comici italiani come Toto', Eduardo e Peppino De Filippo. La notizia della scomparsa e' stata data dalla sua pagina Facebook. "Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario e' stato il suo talento", si legge in un post che informa che funerali si terranno domani, alle ore 16 nella Chiesa di San Ferdinando a Napoli. Croccolo aveva vinto un Davide di Donatello nel 1989 per la sua interpretazione di 'O re', il film storico di Luigi Magni. Tra i suoi primi successi nel 1950 l'interpretazione alla radio della commedia "Don Ciccillo si gode il sole", "L'Amfiparnaso" in teatro diretto da Mario Soldati e il film "I cadetti di Guascogna".