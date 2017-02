Cinema2Day, tornano i film a 2 euro. E si preparano al bis (forse)

Cinema2Day applicato il secondo mercoledì del mese. Sei mesi dopo l’avvio dell'iniziativa , voluta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che promuove il biglietto a due euro, le associazioni di categoria e gli esercenti tirano le somme.

Come funziona - Grazie alla promozione, realizzata dal ministero dei Beni e delle Attività culturali in collaborazione con Associazione nazionale esercenti multiplex (Anem), Anica e l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec), si può acquistare al costo di due euro il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, con esclusione di iniziative speciali e visioni in 3D, che godono comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.



Verso il bis? - I dati delle singole giornate sono molto positivi, come scrive oggi Repubblica: dopo un avvio con 598.460 biglietti nel mercoledì di settembre, i successivi quattro mercoledì hanno staccato 1.013.465 (12 ottobre), 1.027.723 (10 novembre), 826.953 (15 dicembre) con un record di 1.130.901 (11 gennaio). Il ministro Dario Franceschini punta a proseguire l'esperienza, citando lettere e petizioni di spettatori che stanno raccogliendo firme per un bis del progetto.

Gli esercenti frenano - Ma gli esercenti non sembrano entusiasti: per qualcuno l'iniziativa non è servita ad allargere il pubblico, per qualcun altro non c'è stato un aumento proporzionale di traffico, per altri ancora meglio organizzare serata che al film abbinano un aperitivo, un concerto o una mostra. Appuntamento a domani per fare un bilancio più preciso.