Libri sotto l'ombrellone: da Selvaggia Lucarelli a Arundhati Roy a...

- "Dieci piccoli infami. Gli sciagurati incontri che ci rendono persone peggiori” di Selvaggia Lucarelli: dieci racconti, uno per personaggio, in una sorta di blacklist ironica, profonda e divertente



- "Fantozzi", "Il secondo tragico libro di Fantozzi", "Fantozzi contro tutti": i tre mitici volumi sono pronti a tornare in libreria da metà luglio



- "L'ultimo segreto di Lady Diana" di Luciano Regolo racconta il rapporto tra la principessa più amata e Madre Teresa



- “Diana, la vera storia dalle sue parole”: ecco le confessioni segrete di Lady D raccolte dal giornalista Andrew Morton

- “La rete di protezione” di Andrea Camilleri. Un bel giallo estivo che si intreccia con il mondo dei social network



- “La strega”, il romanzo che segna il ritorno in libreria di Camilla Lackberg



- "La filosofia spiegata con le serie TV" di Tommaso Ariemma: un metodo originale e acuto di far conoscere i grandi pensatori del passato

- “L’ordine del tempo”, il nuovo saggio di Carlo Rovelli, il fisico italiano già autore di “Sette brevi lezioni di fisica”



- “Divorziare con stile” di Diego Da Silva: le nuove avventure dell’avvocato Vincenzo Malinconico



- “Corruzione” di Don Winslow, un altro potente ritratto dell’America contemporanea e delle sue contraddizioni dopo “Il potere del cane” e “Il cartello”



- “L’eredità dell’abate nero” di Marcello Simoni: nuovo misterioso omicidio ambientato nella grande storia italiana



- “Il ministero della suprema felicità” di Arundhati Roy: definito il libro più atteso dell’anno, esce a vent’anni da “Il dio delle piccole cose”



- “Il caso Fitzgerald”, il nuovo libro del maestro del thriller John Grisham



- "E se mi tatuassi..." di Alle Tattoo: un libro che raccoglie tutto quanto c'è da sapere su un'arte antichissima e in continua evoluzione

- “Il sorcio”, una commedia poliziesca di Georges Simenon

- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Francesca Cavallo e Elena Favilli: ormai da mesi in classifica, racconta le storie di cento grandi donne accompagnate da bellissime illustrazioni. Un libro anche per adulti



- "L'ultimo segreto di Lady Diana" di Luciano Regolo racconta il rapporto tra la principessa più amata e Madre Teresa



- “Diana, la vera storia dalle sue parole”: ecco le confessioni segrete di Lady D raccolte dal giornalista Andrew Morton