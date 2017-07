Colle Palatino, un tesoro da riportare alla luce

Il patrimonio archeologico di Roma che é stato scoperto é solo una minima parte di quello che ancora si nasconde sotto i palazzi e le strade della Città eterna. Per questo motivo l'Isar (The International Society for Archeology, Art and Architecture of Rome) promuove nuovi scavi per conoscere meglio Roma e la sua storia. In particolare questa associazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi (scopri QUI come donare) per poter riportare alla luce i misteri che il Palatino ancora nasconde.

I misteri del Colle Palatino

'Sotto il Palatino: uno scavo nel Foro Romano' é un progetto lanciato nel 2016 che ha come obiettivo quello di svelare l'influenza che la cultura e la religione etrusca ebbero nei confronti di Roma e in particolare nello sviluppo dell'area del colle Palatino. La zona, che si estende tra il Tevere e la collina del Palatino, a due passi dal Colosseo, non é stata ancora studiata approfonditamente nonostante la sua location centrale.

L'obiettivo del progetto

La finalità del progetto è quella di riportare alla luce le evidenze di età repubblicana, arcaica e di età regia al di sotto degli imponenti resti degli Horrea Agrippiana, riferibili all’imperatore Augusto. Le informazioni raccolte nello scavo del 2016, di particolare interesse storico, indicano che c’è ancora molto da fare.

Che cos'é l'Isar

The International Society for Archeology, Art and Architecture of Rome (ISAR) è un’Associazione no-profit italiana nata con lo scopo di promuovere lo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di Roma, tra i più rilevanti al mondo. La mission di ISAR è quella di offrire il proprio contributo allo studio ed alla valorizzazione di tale patrimonio attraverso l’organizzazione di ricerche, corsi di formazione, seminari, conferenze, pubblicazioni nel campo dell’archeologia, della storia dell’arte, dell’architettura e della cultura di Roma.

Lo staff dell’ISAR è composto da archeologi, architetti, storici dell’arte, restauratori ed operatori tecnici specializzati in Beni Culturali, italiani e stranieri, la maggior parte dei quali stabilmente residenti a Roma. In più, l’ISAR organizza periodicamente incontri e lezioni invitando studiosi di tutto il mondo, professori, funzionari di soprintendenza e membri di istituti stranieri. Grazie ad un approccio multidisciplinare e dinamico, ISAR è in grado di offrire ai propri sostenitori e partecipanti ottime possibilità di formazione e ricerca ed un rete di contatti nel mondo delle istituzioni romane della tutela e della ricerca indispensabile a chi voglia operare in questo campo.