Colpo al secondary ticketing:il Primavera Sound diventa 100% mobile con DICE

Confermandosi ancora una volta una guida e un modello di innovazione, nonché una delle più grandi realtà dedicate alla musica dal vivo nel mondo, il Primavera Sound, ha annunciato una pluriennale ed esclusiva partnership di ticketing con DICE.

DICE avrà dunque la gestione esclusiva di tutti i biglietti per tutti gli eventi europei targati Primavera Sound, inclusi il Primavera Sound Festival di Barcelona, il NOS Primavera Sound Festival in Porto, il Primavera Tours e la rassegna “Nitsa” presso la Sala Apolo in Barcelona.



Per la celebrazione del 20° anniversario, nel 2020, il celebre e gender-balanced festival sperimenterà un approccio mobile-only insieme a DICE, prendendo una posizione netta contro il secondary ticketing, e dando voce e forza alle ricerche che dimostrano che in tutto il mondo l’impatto del bagarinaggio costa all’industria degli eventi live 8 miliardi di dollari all’anno.



Questo sarà un anno storico per il festival spagnolo, rinomato in tutto il mondo: il 2019 ha visto 220000 persone dirette a Barcellona per l’attesissima line up gender-balanced del Primavera. Collaborando con l’ONU per raggiungere i U.N’s Sustainable Development Goals, il Primavera Sound è diventato il primo festival nella storia a raggiungere l’impegno di una line up completamente equal gender.

Pablo Soler, fondatore del Primavera Sound, afferma: “Il nostro team vende biglietti degli Headliner Shows e Club Nights da trent’anni e il Primavera festeggerà il ventesimo anniversario con la prossima edizione. Vendere i biglietti è la chiave, e quello che sappiamo di DICE è che è senza dubbio l’opzione migliore sia per i nostri festival che per i nostri eventi. Le caratteristiche di estrema sicurezza e affidabilità per il fan e per il promoter, una grande esperienza per l’utente, un servizio clienti a disposizione degli utenti e la soppressione dell’utilizzo della carta stampata fanno di DICE il perfetto ticketing partner per gli anni a venire”.

Fondata a Londra nel 2014, DICE ha trasformato il modo in cui I fan scoprono e comprano i biglietti con la semplice missione di far uscire di più le persone. DICE è attiva nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia, Italia e Australia. La partnership con il Primavera Sound segna il suo lancio nel mercato musicale spagnolo.

Phil Hutcheon, CEO di DICE, afferma: “Abbiamo analizzato i problemi del ticketing e li abbiamo risolti dalla prospettiva dei fan. Quando gli artisti e i promoter usano DICE, i biglietti non finiscono nel mercato secondario. Abbiamo reso l’acquisto per i fan super facile, e usiamo i nostri dati per aiutare gli utenti a scoprire eventi incredibili. Un terzo delle nostre vendite ora arriva attraverso il sistema di suggerimenti di DICE”.

La piattaforma di DICE ferma i bagarini perché non c’è nessun biglietto da rivendere. Oltre a questo, la possibilità di rimborso in caso di sold out e la “waiting list” elimina il bisogno stesso di un mercato secondario. L’app è altamente personalizzabile, con una sezione “discover” che combina gli algoritmi con i dati dello streaming di musica, per imparare i gusti dei fan e consigliare i concerti e gli eventi in arrivo per ognuno di loro.

Hutcheon aggiunge: “Sono andato per anni al Primavera Festival perché amo ogni suo aspetto. È un momento importante questo per il Primavera. Se da un lato continuano a espandersi globalmente, con DICE hanno ora un team che ha la missione di far uscire le persone di più. Primavera si dimostra ancora una volta totalmente all’avanguardia, un esempio da seguire nella lotta al bagarinaggio e nel tentativo costante di offrire ai fan la migliore esperienza possibile di acquisto di biglietti.”



I 3-day tickets del Primavera Sound Barcelona 2020 sono ora disponibili insieme a molto altro, scarica l’app di DICE per iOS o Android.