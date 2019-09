Come prepararsi al rientro a scuola con Pinterest

È risaputo che il rientro dalle vacanze può essere traumatico, e questo vale sia per gli adulti che per i bambini. Questi ultimi, in particolare, dovranno affrontare anche l’inizio della scuola. Con milioni di idee pensate per grandi e piccini, Pinterest, il motore di ricerca visiva, può fornire ai genitori idee utili e originali per preparare i propri figli al ritorno a scuola.

Che si tratti del materiale scolastico da acquistare o di nuove ricette per il pranzo dei più piccoli, Pinterest offre numerose idee su come rendere il rientro a scuola facile sia per bambini sia per i genitori.

A seguire alcuni suggerimenti su come preparare i bambini a questo grande giorno.

Materiale scolastico personalizzato

Se si vuole rendere il ritorno a scuola dei propri figli più divertente, coinvolgerli nella creazione e personalizzazione del materiale scolastico potrebbe rivelarsi un’idea vincente. Con un po’ di colla, glitter e tanta creatività Pinterest può aiutare i genitori a customizzare il materiale scolastico dei propri bambini e trasformare, per esempio, un semplice diario in un’agenda personalizzata.• Lavoretti per bambini: idee creative per divertirsi

• Zainetto personalizzato

• Come creare un’agenda personalizzata

• Astuccio fai da te

• Come cucire un grembiulino per la scuola

Arricchire il guardaroba dei bambiniI genitori che desiderano arricchire il guardaroba autunnale dei propri bambini e si trovano alle prese con lo shopping dell'ultimo minuto possono rivolgersi a Pinterest per scoprire nuovi stili e trovare ispirazione sugli abiti più cool da acquistare per assicurarsi che i propri figli inizino il nuovo anno scolastico con stile.

• Outfit per la scuola

• Idee di outfit per bambini

• Outfit per bambino

• Outfit per bambina

• Zainetto a forma di animale

Ricette e idee per pranzi e merende

L’inizio della scuola comporta anche una nuova routine. Grazie a Pinterest è possibile ampliare il proprio ricettario trovando tante idee originali per rendere il pranzo al sacco dei propri bambini più appetitoso e al tempo stesso assicurarsi che questo fornisca loro l'energia di cui hanno bisogno per rimanere concentrati a scuola.

• Back to school! 10 ricette per la scuola

• Cosa portare a scuola per merenda: un sano spuntino

• Pranzo “ritorno a scuola”

• Merende veloci, sane e fatte in casa per i bambini: 5 idee da imitare

• 20 merende per la scuola

È possibile trovare ulteriori idee su come prepare i propri figli all rientro a scuola su queste bacheche Pinterest:

Bacheche “back to school”



• Scuola/Ufficio/CraftRoom

• Attività ritorno a scuola

• Materiale didattico