Salento, il concerto in riva al mare della pianista Francesca Orlando

Sullo sfondo il profumo del mare e il suono delle onde infrante sugli scogli. In alto verso il cielo si è elevata la straordinaria esecuzione di Francesca Orlando, stella nascente del panorama musicale internazionale.

Le sue mani hanno fatto letteralmente vibrare il pianoforte in un emozionante concerto nell’esclusivo circolo La Lampara, nel Salento, a Santa Caterina, al quale ha partecipato un pubblico attento e selezionato.

Durante l’evento, ha eseguito brani celebri di Shubert, Listz e Chopin incantando tutti.

Il concerto, sponsorizzato da CDSHotels, una delle più grandi cantene alberghiere d’Italia, si è concluso con applausi a scena aperta e tanti omaggi floreali alla pianista da parte del presidente del Club La Lampara, Mimmo Falco e dal direttore Rudy Cabras.

“É stato bellissimo per me suonare al circolo della vela – Lampara” commenta la pianista Francesca Orlando. “La Lampara è un posto magico dove semplicemente il luogo in riva al mare crea una piattaforma intima e raccolta. Il chiaro di luna, le onde del mare e il leggero sottofondo della cittadina sono state una tela diversa da quella completamente bianca di una sala da concerto ma non per questo meno magnifica”.

“Ogni concerto è un’esperienza diversa”, prosegue Francesca Orlando, “per il particolare legame che si crea con il pubblico ma come dice Maria João Pires noi, come interpreti, siamo qui non per dimostrare qualcosa al pubblico ma per amare il pubblico e insieme apprezzare e contemplare queste opere d’arte che ci hanno lasciato i grandi compositori del passato. Ogni performance è un dare e ricevere, ogni concerto diventa così un’esperienza unica che non dipende solo da me ma anche da chi mi ascolta. Come interprete sento una forte responsabilità nei confronti del pubblico che ha bisogno di essere catturato, come legato ad un filo, per tutta la durata della performance. Donare la mia musica a quel particolare pubblico nell’abbraccio del mare è stata un’esperienza indimenticabile, conclusasi con la barcarola di Chopin per restituire il mio abbraccio ad uno scenario naturale tra i più belli”.

Francesca Orlando, nata a Firenze nel 1995, si è trasferita con la sua famiglia a Bristol all’età di un anno. Ha iniziato a studiare pianoforte a sette anni e ha continuato gli studi sotto la guida di Catherine Miller a Bristol ottenendo il Diploma (LTCL) del Trinity College nel 2012. Nel settembre 2014 ha iniziato il corso di laurea in pianoforte presso la Royal Academy of Music di Londra dove si è laureata col massimo dei voti a luglio 2018 con Joanna McGregor.

Ha continuato gli studi completando col massimo dei voti a luglio 2019 un Master in Piano performance alla Royal Academy of Music sotto la guida di Diana Kettler.

Francesca Orlando ha debuttato come solista per la prima volta all’età di 14 anni a Firenze e da allora ha continuato ad esibirsi in molti concerti in Inghilterra e molte altre città europee fra le quali Copenaghen, Aarhus, Budapest, Malta, Firenze e Roma.

Nel Maggio 2012 ha suonato il concerto di Schumann per pianoforte e orchestra con la “Bristol School Philharmonia Orchestra” nella famosa sala da concerto di St George’s in Bristol.

Francesca si è distinta in numerose competizioni in Europa classificandosi fra i primi nel premio Crescendo a Firenze, nel concorso internazionale Marco Fortini a Bologna, il Lilian Davies Beethoven sonata a Londra ed il premio Edna Bralesford per il miglior concerto di Mozart eseguito alla Royal Academy of Music nel 2017.

Francesca si è esibita anche in numerose master classes con pianisti famosi come Martino Tirimo, Kathy Scott, Imogen Cooper, Orit Wolf. Ha partecipato a vari prestigiosi corsi estivi fra i quali l’accademia Chigiana di Siena con Lilya Zilberstein, il Dartington international summer school dove si è esibita con Steven Osborne ed il Petworth Music Festival.

Oltre a suonare come solista Francesca ha formato il Trio Orlando con Laura Davies (flauto) e Leah Leong (violoncello) con cui si è esibita a Bristol, Londra e Firenze.

Francesca ha anche fondato un’associazione “Musica Vitae” con cui ha organizzato concerti di beneficenza offrendo l’opportunità a giovani musicisti di esibirsi ed allo stesso tempo sostenere iniziative caritatevoli in supporto della vita.