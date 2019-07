Cosentino, è record online: l’ebook con Mondadori è subito Bestseller

Come diventare imprenditori digitali? Lo spiega la star del web Mik Cosentino nel suo libro “La Bibbia dell’Infobusiness. I 22 comandamenti per creare un business online” (Mondadori), già bestseller cartaceo e da oggi disponibile anche in formato ebook. Grazie alla campagna di lancio coordinata da Giacomo Bruno, noto come “il papà degli ebook”, il libro ha scalato in poche ore migliaia di posizioni, arrivando ad essere n.1 nella classifica di categoria dei Bestseller Amazon.

Mik Cosentino, ex nuotatore professionista della nazionale italiana, dal 2014 si occupa di avviare processi di digitalizzazione di business online fino a renderli quasi del tutto autonomi, ovvero in grado di generare un profitto ricorrente in maniera automatica. Oggi la sua impresa ha raggiunto il ragguardevole valore di oltre tre milioni di euro, attirando l’attenzione dei più importanti media italiani.

“Con il mio libro voglio accompagnare il lettore verso la libertà finanziaria” dice Mik Cosentino “che è ottenibile grazie alle passioni, al mestiere che già si svolge, ai talenti o alle idee ancora inespresse. Lo scopo è infatti la trasformazione delle competenze e delle conoscenze in un business solido che, tramite il web, può arrivare a generare guadagni ricorrenti e automatici, in maniera del tutto indipendente dal tempo dedicato.”

Della campagna su Amazon Italia si è occupato Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore, già noto per aver promosso oltre 150 libri in 2 anni, sia di autori emergenti che di autori internazionali, ognuno dei quali è diventato Bestseller in meno di 24 ore dal lancio.

“Conosco Mik Cosentino da molti anni” dice Giacomo Bruno “e non solo è un grande studioso del marketing e di tutte le sue applicazioni. Ma è anche un ragazzo dal grande cuore e di grande umiltà, pronto a imparare e a confrontarsi con i migliori. Promuovere il suo libro è stata una bella sfida, proprio per questo il risultato di Bestseller è ancora più gratificante.“

Allo straordinario successo ottenuto nelle librerie e negli store online con la versione cartacea, che ha portato “La bibbia dell’infobusiness” a scalare le classifiche editoriali, si aggiunge il rilancio effettuato da Giacomo Bruno sui suoi seguitissimi canali: Facebook (1.000.000 fan), Instagram (180.000 follower) e la mailing list della Bruno Editore da 150.000 iscritti.

L’ebook del libro di Cosentino si è imposto nuovamente come N.1 della Classifica Bestseller, scalando oltre 3.000 posizioni su Amazon Italia in poche ore dal lancio. Un risultato straordinario, soprattutto se si considera che il libro è riuscito a competere e vincere contro i principali nomi della letteratura italiana e non.