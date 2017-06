Cristiano Malgioglio: in radio il nuovo singolo-tormentone

Da venerdì 23 giugno sarà in rotazione radiofonica “O MAIOR GOLPE DO MUNDO (MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO)” (Malgioglio Records/distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio.



Il brano, originariamente portato al successo negli anni ’70 dal duo brasiliano Deny e Dino e di cui Malgioglio ha adattato parte del testo in italiano, è già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.



Il singolo anticipa il nuovo album di Cristiano Malgioglio di prossima pubblicazione, in cui l’artista reinterpreta pezzi storici di grandi autori sudamericani che lo hanno influenzato e brani della nuova generazione di artisti brasiliani.