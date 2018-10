Musei gratis dal 5 al 10 marzo. L'annuncio del ministro Bonisoli

Una settimana gratis per visitare i musei italiani, al posto della prima domenica di ogni mese. Lo annuncia il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, dal palco di Italia a 5 stelle al Circo Massimo. "Le domeniche gratuite? Non ci trovo niente di male, ma non va bene se ogni museo e' comandato da Roma. Abbiamo regalato milioni di euro ai tour operator che mandavano a intasare di turisti quando c'erano le domeniche gratuite. Parte delle domeniche rimarranno, in bassa stagione", spiega. "Ma vi anticipo che ci sara' una settimana dal 5 al 10 marzo dove si potra' entrare gratis in tutti i musei, poi otto giornate che ogni direttore potra' mettere quando vuole". e "ci saranno tutto l'anno i musei aperti ai giovani per due euro", aggiunge.

Saranno, dunque, 20 in tutto i giorni gratuiti per accedere ai musei. Una settimana gratis a marzo, cui si aggiungono le domeniche che vanno da marzo a ottobre, alle quali si sommano poi gli otto giorni che i singoli direttori potranno stabilire.