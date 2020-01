Dante Alighieri entra in calendario: il 25 marzo sarà "Dantedì"

'Dantedì', Andrea Martella: "Una grande occasione culturale"

"La Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita oggi dal Cdm su proposta del ministro Dario Franceschini, sarà una grande occasione. Per riscoprire una dimensione alta della nostra identità e per ritrovarci uniti attorno alla bellezza della cultura". Lo scrive il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'editoria, Andrea Martella.

"Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, si celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali".