Dark Gravity, terzo romanzo della trilogia fantascientifica Boundles

Dopo Boundless e Synthesis, fiato sospeso e suspense garantita nel capitolo conclusivo della saga firmata da Gianlorenzo Casini e edita da goWare:

Dark Gravity.

L’astronave Explorer, destinata a esplorare la nostra galassia in cerca di esopianeti abitabili, pare scomparsa nel nulla e i suoi astronauti sono ritenuti morti, mentre un oscuro ribollire del cosmo minaccia l’intero sistema solare e lo getta nel panico per i suoi fenomeni violenti.

Qual è la sua causa? Chi o cosa sta sconvolgendo lo spazio? Dov’è finita la Explorer e con essa il suo equipaggio? E come possono essere d’aiuto in tutto questo le intuizioni di un geniale scienziato del passato?

Con la sua progressiva comprensione delle entità oscure che muovono lo spazio profondo, imponendo azioni eroiche e scelte dolorose, Dark Gravity è un romanzo dal forte impatto emotivo, che coinvolge il lettore fino all’ultima pagina con i suoi fuochi d’artificio spaziali e conclude in maniera sorprendente la trilogia Boundless.

L'AUTORE

Gianlorenzo Casini, aretino, è laureato in ingegneria elettrotecnica. Disabile visivo, è centralinista presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ma se gli occhi hanno evidenti limiti così non pare per la sua immaginazione, né per il desiderio di scrivere. La scrittura è la sua grande passione, una passione che coltiva con costanza da più di dieci anni.

Il mondo globalizzato costituisce la base di partenza delle sue opere, nelle quali l’attento ascolto del sociale si combina con le conoscenze universitarie e con il suo grande interesse per le scienze e l’astronomia. Con goWare ha pubblicato nel 2014 Boundless e nel 2015 Synthesis.