David e Victoria Beckham fanno bella mostra di sè nell'East London. A ritrarli è l'artista di street art Pegasus, già noto per le sue raffigurazioni di Amy Winehouse, David Bowie e, più recentemente, Prince. David e Victoria Beckham sono rappresentati semi-nudi e in pose che richiamano statue classiche come il David di Michelangelo e la Venere di Milo.