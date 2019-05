Deerhunter, grande attesa per il concerto di Milano

Aumenta l'attesa per il live italiano dei Deerhuner, in programma mercoledì 29 maggio alla Santeria Toscana 31. Un concerto che promette grandi emozioni e che verrà aperto dalla cantautrice italiana dream pop Verano.

"Why hasn't everything already disappeared?". Mentre i fan cercano, con difficoltà, la risposta alla domanda contenuta nel titolo del loro ultimo album, i Deerhunter compariranno sul palco della Santeria il 29 maggio in un evento Radar concerti nell'unica data italiana del loro tour estivo del 2019. Una data molto attesa dai fan della band di Atlanta che un tempo si autodefiniva ambient punk e che sarà a Milano per presentare la sua ottava fatica in studio.

Perché creare questo album in un'epoca in cui l'attenzione è stata ridotta quasi al nulla? Perché svegliarsi la mattina? Perché non è già tutto scomparso? Sono alcune delle domande contenute in un album fuori dal tempo che si pone, come sempre con i Deerhunter, fuori dalle etichette e dai soliti schemi. La loro evoluzione è fatta non di linee rette ma a zig zag, esplorando atmosfere musicali mai banali ma con il filo rosso della riflessione e malinconia esistenziale.

Il tema portante di questo album è la precarietà. Dell'esistenza, della nostra essenza e di quello che ci circonda. Una precarietà che si riflette nello stile discontinuo eppure omogeno tra elettrico, indie folk e barocco strumentale. Un'opera come sempre ambiziosa e profonda, con riferimenti storici e d'attualità, dalla rivoluzione russa all'omicidio della deputata britannica Helen Joanne Cox, che è raro trovare altrove.

Le parola d'ordine sono due: irrequietezza. Un sentimento espresso alla meraviglia dai Deerhunter nei loro testi e nella loro musica. La seconda: coinvolgimento. Quello che si prova durante i loro concerti, come sanno tutti coloro che li hanno visti suonare dal vivo almeno una volta. Per loro, e per tutti gli altri, l'occasione di essere di nuovo immersi in un coinvolgimento irrequieto è fissata per il 29 maggio a Milano.