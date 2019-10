Destino moderno. La teoria critica da Adorno ad Habermas: il convegno a Urbino

In occasione dell’anniversario del 90o compleanno di Jürgen Habermas e del 50o anno della morte di Theodor W. Adorno si terrà a Urbino il Convegno di studi filosofici “Destino moderno. La teoria critica da Adorno ad Habermas” ideato e organizzato da Antonio De Simone, professore di Storia della filosofia e Filosofia della cultura dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Non è un caso infatti che, nelle costellazioni storiche, filosofiche e politiche contemporanee la figura di Jürgen Habermas campeggi in modo preponderante. Le sue opere dimostrano tutta la limpidezza di un pensiero filosofico, un’ermeneutica critica e una personalità rigorosa, costantemente comprovata dagli eventi, dall’esperienza e dalle vicissitudini degli anni. Tradotto e studiato in tutto il mondo, ha pubblicato - come è noto - una miriade di libri che comprendono la complessità dell’umano in ambito filosofico, politico, etico e giuridico. Un filosofo della modernità, un “filosofo del dialogo” lo ha definito uno dei suoi maggiori lettori e interpreti italiani, Antonio De Simone: Habermas è “uno dei pensatori più significativi che nella contemporaneità hanno fatto ingresso nel pantheon della grande tradizione filosofica occidentale” (Destino moderno. Jürgen Habermas, 2018).

Tale idea è anche avvalorata ne Il primo Habermas. Ritratti di pensiero (2017) nel quale De Simone osserva che il filosofo tedesco abbia “la statura del classico e che nel suo essere nostro contemporaneo abbia avuto l’intenzione di pensare e scrivere già come un classico vivente, oltre il futuro”. Il filosofo De Simone esporrà su Habermas la relazione dal titolo “Destino moderno. I classici e la storia della filosofia. La lezione di Habermas”, mentre Hervé A. Cavallera, professore di Storia della Pedagogia dell’Università del Salento riconfigurerà problematicamente le figure filosofiche di Horkheimer e Adorno fondatori della Scuola di Francoforte, con una relazione dal titolo “Horkheimer e Adorno: le tenebre e la dialettica”. Nel saggio Max Horkheimer e Theodor W. Adorno (2012), Cavallera presenta tra l’altro una disamina articolata su alcune opere caratteristiche di Adorno esaltando nello specifico le forme della vita quali la “libertà” e la possibilità di una libertà responsabile, la “libertà come felicità” sino ad enucleare ciò che lo stesso definisce “pedagogia negativa” in seguito alle considerazioni emerse da Adorno e Horkheimer. Conserva tale saggio di Cavallera come i precedenti su Habermas di De Simone una straordinaria attualità che conferisce la possibilità di un’osservazione e di una critica fondamentale del Moderno. Concluderà Luca Corchia, professore di Sociologia presso l’Università di Pisa, conclamando la chiara fama internazionale del filosofo Jürgen Habermas con la discussione sul recente volume Habermas global. Wirkungsgeschichte eines Werks (2019) e la relazione dal titolo “La ricezione internazionale della teoria critica di Habermas”.Il Convegno, tra l’altro, si arricchirà della presenza dello studioso e traduttore habermasiano Leonardo Ceppa che ha annunciato la sua possibile partecipazione.

Il Convegno - patrocinato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) - si svolgerà il prossimo lunedì 21 ottobre 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 presso il Cinema Nuova Luce - Via F. Veterani, 17 – Urbino.