Governo, Di Battista: "Ho posticipato i miei progetti, temo la crisi"

"Non potrei mai accettare alcun incarico pubblico senza prima passare dalle elezioni. Ritornerò a ricevere uno stipendio pagato con denaro pubblico solo se i cittadini lo vorranno attraverso libere elezioni". Così Alessandro DI BATTISTA, nel corso della presentazione del suo libro "Politicamente Scorretto".

M5S: DI BATTISTA, 'IO ATTACCATO PERCHE' HO CONTRIBUITO A FINE POLITICA BERLUSCONI'

"Quando leggo articoli vergognosi su determinati giornali io gioisco. Se determinati giornali scrivono ciò che scrivono su DI me, è perché evidentemente anche io, insieme a tanti del M5S, ho contribuito alla fine politica DI un soggetto pericoloso per la nostra società" come Silvio Berlusconi. Lo ha detto Alessandro DI BATTISTA, parlando alla presentazione del suo ultimo libro.

Roma: Di Battista, se Raggi di sinistra sarebbe eroina fiction

"Virginia Raggi e' sotto attacco dei poteri criminali Di questa citta'. Non c'e' stata una volta che non abbia preso le difese Di Raggi sempre e comunque. Se questa donna fosse stata del Pd avrebbero fatto una fiction su Di lei. L'avrebbero esaltata come l'eroina Di sinistra che si e' messa contro i Casamonica. Virginia avra' sempre il mio sostegno". Cosi' Alessandro Di Battista, nel corso della presentazione del suo libro "Politicamente scorretto".