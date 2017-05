"Diario semiserio della mamma e del bebè". Come sopravvivere al primo anno

I primi dodici mesi di vita, si sa, non sono facili: per la mamma così come per il bebè. Accanto alle indimenticabili situazioni di rito – il primo sorriso, la prima vaccinazione, il primo dentino, la prima parola – non possono infatti mancare le fonti di stress e frustrazione: gli orari impossibili, la carenza di sonno, la mancanza di tempo per sé.

Diario semiserio della mamma e del bebè è quello che serve a ogni neomamma per non dimenticare – e fare pace – con tutto questo. Pagine da scrivere, annotare, colorare, leggere e personalizzare a seconda dell’umore e della situazione del giorno, dal primo al dodicesimo mese di vita del bebè.

COME SI USA QUESTO DIARIO

Il diario è fatto per essere utilizzato in qualsiasi ordine. Scegli semplicemente la pagina che ti sembra più rilevante nel momento in cui lo apri. Puoi annotare la data e una frase per descrivere la tua giornata – quello che è successo, magari, o che cosa hai provato. Ridi, piangi o beviti un bicchiere di vino – e non dimenticare che tutti questi momenti e ricordi fanno parte della tua avventura di mamma. Condividi le tue pagine con le altre mamme usando #DiarioSemiserioDellaMamma.

SHANNON CULLEN è direttrice editoriale della narrativa per ragazzi presso Penguin Random House UK. Nata in Nuova Zelanda, vive a Londra con il marito e i due figli piccoli, che le hanno ispirato questo suo primo libro.