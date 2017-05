Diavolo esiste: Satana esiste ecco le prove nel libro dell’esorcista Don Sini

Satana esiste testimonianze: parla l'esorcista



La volontà del diavolo è quella di portare le anime in basso in una situazione di pena e buio, dove lui si trova e da dove non riesce più a risalire e, per raggiungere il suo obiettivo, Satana usa le armi della seduzione.

Di questo è convinto l’esorcista Don Gianni Sini che presentando ieri a Bari il suo libro “Il grande incantatore smascherato dall'esorcista”, edito da SugarCo, come riporta la rete locale Telebari, ha così dichiarato:

“Satana ci mostra come tutto quello che propone è appetibile, buono e giusto. Ma in realtà tutto questo si allontana dalla volontà del Signore. Il tentativo del grande Incantatore, infatti, è quello di trascinare verso il male, verso il basso, verso la distruzione, quella che è la creatura di Dio”.

Satana esiste ecco le prove: più di cento richieste di esorcismo ogni anno

All’incontro con l’esorcista Don Gianni Siani si è parlato di più di cento richieste di esorcismo ogni anno. Don Sini conclude infatti così il suo intervento:

“Non esiste più la realtà, un limite né un confine tra il bene e il male. Ma è l’uomo che dovrebbe decidere da solo che cosa fare. Questo, in realtà, è il peccato di Superbia che hanno già commesso i nostri progenitori”.

Come si manifesta il demonio: l'arte della tentazione

Satana esiste, lo dichiara anche Papa Francesco che afferma come Satana, maestro della seduzione, si manifesta attraverso la tentazione:

"C'è una guerra che ogni giorno si fa nel cuore degli uomini e delle donne, dei cristiani e dei non cristiani. C'è la guerra tra il bene e il male dove noi dobbiamo scegliere cosa vogliamo, il bene o il male. Ma i metodi di guerra di questi due nemici sono totalmente opposti e noi sappiamo che uno dei metodi del diavolo sono le insidie. L'altro metodo di Satana è sedurre: è un seduttore e seduce col fascino demoniaco, ti porta a credere tutto. Lui sa vendere con questo fascino, vende bene, ma paga male alla fine". Papa Francesco

Nella Bibbia sono anche riportate dichiarazioni di testimoni oculari che confermano come il diavolo esiste. si legge infatti nela Bibbia che Gesù Cristo vide Satana in cielo, nel reame spirituale, e quando fu sulla terra parlò con lui. (Giobbe 1:6; Matteo 4:4-11).