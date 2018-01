Diesel, short movie "Go With the Flaw 2" per lancio della nuova collezione

Diesel presenta lo short movie "Go With the Flaw 2"

Diesel lancia una nuova storia attraverso lo short movie "Go With the Flaw 2", secondo capitolo della campagna del brand, dedicato ai giovani e alle imperfezioni quotidiane, in occasione del lancio della nuova collezione Primavera Estate 2018. Lo scorso settembre, infatti, Diesel aveva presentato al mondo “Go With The Flaw”: un mantra fatto per ispirare le persone non solo ad accettare le imperfezioni della propria vita, ma anche a indossare le imperfezioni con orgoglio, trasformandole in tratti positivi. La società lotta costantemente per la perfezione, ma la perfezione è noiosa e quindi il mondo ha bisogno di tenersi stretti i difetti per cui val la pena vivere. Nel primo film si era visto l’imperfetto risultato del tentativo di un regista esordiente di girare il suo primo film. In questo nuovo episodio, con ironia e una buona dose di leggerezza, si mostra cosa succede quando... Non si va con il flaw.

Diesel e il concetto di imperfezione nel nuovo short movie

Quando, in effetti, fai tutto quello che puoi per nascondere l'insieme dei difetti della tua vita, alla ricerca della perfezione come lo impone il mondo, perché il senso comune considera la bellezza solo come un altro dovere. Diesel presenta uno splendido idillio, in chiave 'Go With The Flaw'. Questa è la storia di un ragazzo e di una ragazza che si incontrano e s'innamorano, subito dopo aver scelto di liberarsi delle loro molto evidenti imperfezioni. Nel cortometraggio, diretto ancora una volta da François Rousselet, mentre in sottofondo suona “What's a matter baby?” degli Small Faces, scopriamo che, alla fine, le nostre imperfezioni saranno sempre piú forti di qualsiasi nostro tentativo di nasconderle. Allora perché non accettarle, godercele, e mantenere il mondo così come è giusto che sia: meravigliosamente imperfetto?

VIDEO - IL NUOVO SHORT MOVIE DI DIESEL "GO WITH THE FLAW 2. KEEP THE WORLD FLAWED"

Diesel, "Go With the Flaw 2" per il lancio della nuova collezione Primavera Estate 2018

Questo nuovo capitolo segna anche l'esordio di un nuovo guardaroba Diesel, rappresentato dalla collezione Primavera Estate 2018, che celebra gli elementi più iconici di Diesel con autentiche vibrazioni anni '90. Una collezione fatta per l'espressione personale, che incoraggia ogni tipo di contrasto nell'abbinamento dei vari capi, per creare il vostro stile unico. Il film nasconde anche indizi che portano da altre parti, integrati nella campagna, il cui scopo é popolare e mantenere il mondo reale imperfetto. In alcuni fotogrammi chiave, si possono scoprire simboli specifici che portano a un profilo instagram che inneggia ai calzini spaiati (@wantedsocks), o al sito web di un ristorante fittizio chiamato Bluffet (bluffet.com) in cui sono state create, in collaborazione con Tasty, il canale di Buzzfeed, tre video ricette pensate per alimentare comportamenti imperfetti. Un altro indizio (layover.it) porta la gente al sito di un'agenzia viaggi molto imperfetta, in cui chiunque può cercare e prenotare il proprio volo per davvero, con il maggior numero di scali possibile, poiché la bellezza di un viaggio organizzato male é avere piú viaggi in uno. Le immagini della campagna sono state scattate da Florence & Nicholas, mentre il concetto della campagna é stato sviluppato con l'agenzia creativa Publicis.