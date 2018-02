Dieta mediterranea, il primo manuale arriva in Italia dopo 42 anni

"La dieta mediterranea. Come mangiare bene e stare bene" di Ancel e Margaret Keys, due scienziati americani, lui fisiologo, lei chimica, è il libro che per la prima volta ha descritto il regime alimentare mediterraneo. Ora è stato finalmente tradotto in italiano dopo 42 anni dalla pubblicazione

Era il 1975 quando "How to Eat Well and Stay Well. The Mediterranean Way" definì la dieta mediterranea: Ancel e Margaret Keys si resero conto che non era solo un fatto di nutrizione, ma uno stile di vita, una ricerca, un modo di fare. Un fondamentale documento storico, mai pubblicato in Italia, per scoprire le origini della dieta da tutti legata ormai alla longevità, con le ricette e i frutti degli studi di uno tra i primi e più noti nutrizionisti al mondo.