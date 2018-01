Dolores O'Riordan, il compagno la piange: "Ora sono perso"

Erano compagni nella vita e in arte e dopo tre giorni Ole' Koretsky ha deciso di esternare tutto il suo dolore per la perdita di Dolores O'Riordan, la frontwoman dei Cranberries che faceva parte insieme a lui dei D.A.R.K. "La mia amica, la mia partner e l'amore della mia vita e' andata via", ha scritto il musicista in un breve messaggio pubblicato sul sito della band. "Il mio cuore e' spezzato e inconsolabile", ha aggiunto Koretsky, "Dolores e' bella, la sua arte e' bella, la sua famiglia e' bella. L'energia che continua a irradiare e' innegabile. Mi sento perso. Mi manca moltissimo. Continuero' a inciampare ancora per un po' in questo pianeta, non sapendo bene quale sia il mio posto ora".