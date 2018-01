Dolores O'Riordan sarebbe morta "per overdose di Fentanyl", secondo alcune voci riportate dal Santa Monica Observer, che sarebbe in contatto con Scotland Yard. Gli inquirenti avrebbero trovato proprio questa sostanza, un potentissimo analgesico oppiaceo usato come droga negli Usa, nella camera d'albergo dove è stata trovata senza vita la cantante 46enne. Questa stessa sostanza avrebbe provocato anche la morte di Prince e di Michael Jackson.