Dugin torna in Italia col nuovo libro, un manuale per il militante sovranista

Di Claudio Bernieri

E’ Dugin Mania: in arrivo filmati, interviste, libri, docufilm, performance, tra le probabili polemiche mondialiste e post moderni : tutte per il filosofo Alexsandr Dugin , presto a Milano : sovranisti radicali contro posto moderni e turboliberali. Per i curiosi e per gli irriducibili fans si prospetta un mega raduno. Si pensa a un antipasto culturale, una diretta Rai alla Corte dei Brut, un pensatoio-ristorante su lago di Varese gestito dall’organizzatore dei tour di Dugin la scorsa primavera, Rainaldo Graziani. E poi, il mega raduno sotto gli auspici della Madonnina, a Milano. Una sala vicino al Duomo,naturalmente.



Il ritorno del filosofo e politologo russo , poco amato da Amazon, è previsto a novembre per il lancio di un suo nuovo saggio, “Soggetto Radicale” ( ed, Aga) che per la complessità dell’opera ha dovuto essere preceduto da un volumetto propedeutico, il Sole di Mezzanotte, 48 pagine, quasi un manuale, già in libreria. Muniti di tale dotto pass culturale, i fidelizzati sovranisti potranno accedere a una filosofica presentazione con dibattito a Milano: maestro di cerimonia Andrea Scarabell, Incontro previsto per fine novembre, con la presenza di Diego Fusaro e altri numi dell’olimpo culturale anti turbo capitalista. Rivela ad Affari l’editore Maurizio Murelli: “ nel frattempo presenteremo il saggio Soggetto Radicale, che sarà in libreria tra una decina di giorni, ad Aprilia, il 15 novembre: è una anticipazione”.



Intanto si nuove la Rai: Report presenterà lunedì una intervista al filosofo girata a Roma nello scorso tour di Dugin, della quale Affari anticipa la versione integrale: 48 minuti in cui Dugin spiega la sua visione del mondo, dal fascismo al femminismo a Dio a Putin alla immigrazione al post liberalismo.



In attesa di" Dugin in tour” il docufim che racconta il giro d’Italia del filosofo nella scorsa primavera, tra conventi e librerie alternative, E spunta infine ilo zampino di Radio Radicale: Umberto Boccolo presenta Rainaldo Graziani giovedì alle 14 e alle 21: Graziani rivela in video un Dugin segreto, protagonista della guerra culturale che vede contrapposti sovranisti, nazionalisti e turboliberali. Una chicca da non perdere, in attesa della Venuta dell’Apostolo del radicalismo imperiale euroasiatico a Milano.