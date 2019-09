Dynamo Camp festeggia con l'open day domenica 6 ottobre a Limestre Pistoiese

Domenica 6 ottobre sarà una giornata di festa per i volontari e per tutti coloro che vorranno condividere i progetti realizzati nel corso dell’anno nella struttura di Limestre Pistoiese (PT) che ospita il campus Dynamo Camp Onlus l’Associazione fondata negli Usa da Paul Newman che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e, con i Dynamo Programs, nelle maggiori città italiane in ospedali, associazioni e case famiglia. La Terapia Ricreativa, alla base di tutti i programmi e le attività Dynamo, ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza. Anche quest’anno infatti la prima domenica di ottobre sarà una giornata a porte aperte al pubblico che darà la possibilità a chi lo desidera di conoscere dal vivo il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia. Per tutta la giornata di domenica, dalle 10,30 alle 18,30, sarà possibile, con ingresso libero aperto a tutti, visitare il Camp e i suoi spazi meravigliosi, toccare con mano il progetto e immergersi nella sua natura, nel territorio di Oasi Dynamo affiliata WWF, sull’Appennino Pistoiese. I bambini presenti potranno provare in prima persona le attività di Dynamo Camp come arrampicata, accessibile anche ai bambini con carrozzina, tiro con l’arco, cavallo, agility coi cani, circo, tutte attività accessibili e inclusive. Sarà possibile anche visitare la Dynamo Gallery, spazio espositivo suggestivo e affascinante in cui ammirare le opere realizzate da bambini e famiglie con oltre 100 artisti del panorama contemporaneo dell’arte, nell’ambito del progetto Dynamo Art Factory, inclusi i lavori dei programmi 2019. Dynamo Art Factory quest’anno compie 10 anni di attività. Ma non finisce qui. Aperti anche i Dynamo Studios, con i video realizzati da bambini e ragazzi, con registi professionisti nei programmi 2019; Radio Dynamo sarà on air per tutta la giornata cosi come Dynamo Musical e teatro, con live performance di bambini ospiti del Camp; e il progetto Dynamo Programs , che porta la Terapia Dynamo in ospedali e associazioni di tutta Italia.

Dynamo Camp fa parte dell’Associazione internazionale Serious Fun Children’s Network fondata da Paul Newman nel 1988 www.dynamocamp.org