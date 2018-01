Elena Ferrante diventerà editorialista fissa del Guardian



Elena Ferrante avrà una rubrica fissa sul Guardian. La scrittrice e autrice di romanzi di grande successo a livello mondiale usa uno pseudonimo e la sua identità non è nota; i suoi articoli usciranno per l’edizione del Guardian del weekend, e scriverà di “infanzia, invecchiamento, questioni di genere e amore”.

Gli articoli della Ferrante scritti in italiano e tradotti in inglese da Ann Goldstein. Ferrante in questo periodo sta lavorando all’adattamento del suo libro L’amica geniale, che diventerà una serie tv per HBO.

Il Corriere della Sera affida ad Alessandro D’Avenia una nuova rubrica settimanale

Sul frotne italiano invece a partire da lunedì 22 gennaio Alessandro D’Avenia firmerà ‘Letti da rifare’, rubrica settimanale in prima pagina sul Corriere della Sera. L’autore di ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’ parlerà di argomenti di attualità che riguardano il mondo di giovani, cultura, educazione e scuola.