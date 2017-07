Elsa Martinelli è morta. Si è spenta a 82 anni per un male incurabile

Elsa Martinelli ci ha lasciati. Da tempo malata, si è spenta a 82 anni dopo aver perso la sua battaglia con un male incurabile. Nata a Grosseto il 13 gennaio 1935 in una famiglia modesta con otto figli, figlia di un fattore originario della Maremma poi trasferitosi a Roma. Commessa, poi top model ante litteram, fu notata dall'attore Kirk Douglas in una foto pubblicata su Life. Da quel momento Hollywood le aprì le porte. A vent'anni, nel 1955, gira il western Il cacciatore di indiani e gli Usa si innamorano di lei.

Poi a fianco di John Wayne recita in Hatari del re della slapstick comedy Howard Hawks, quindi affianca tutti i belloni del cinema mondiale: Anthony Perkins, Robert Mitchum, Richard Burton, Charlton Heston, Gerard Philippe, Jean Marais, i nostri Marcello Mastroianni e Walter Chiari. Fino a conquistare l'Orso d'argento a Berlino per la migliore interpretazione femminile nel film Donatella di Mario Monicelli. Algida, distaccata, glam, Elsa Martinelli compariva spesso nei salotti televisivi distinguendosi con la sua classe innata dalle starlette e dalle divette sgambettanti. Discreta com'era stata sempre in vita, se n'è andata in silenzio lasciando un gran bel ricordo di sé, tanti film e tante fotografie che la ritraggono all'apice di una bellezza fuori dai canoni. I funerali dell'attrice si terranno a Roma, martedì 11 luglio alle 11, nella chiesa di S.Maria del Popolo.