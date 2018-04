Elthon John annuncia il suo ritiro

Elton John ha annunciato che la prossima sara' la sua ultime tournee di concerti. "Le mie priorita' sono cambiate", ha affermato la popstar.

La decisione deriverebbe anche dalle sue condizioni di salute in corso di peggioramento, dopo che lo scorso anno fu ricoverato a Londra in terapia intensiva, colpito da una "rara infezione potenzialmente letale" mentre tornava da Santiago del Cile in aereo. Con più di 400 milioni di dischi venduti nella sua carriera, John è l'artista britannico più di successo nella storia e il quinto al mondo.