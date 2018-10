Lunedì 22 ottobre 2018, ore 16.00, presso l’Aula Magna di Giurisprudenza, ci sarà la presentazione dell’Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. Nell'occasione si discuteranno alcune tematiche.

Alle ore 15.00 si effettuerà la registrazione dei partecipanti. Seguiranno i saluti del Rettore Vincenzo Zara, di Roberta Altavilla (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce), Giuseppe Venneri (Presidente dell'Ordine Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce), Rosario Giorgio Costa (Presidente Onorario della Fondazione Messapia - Commercialisti, Lecce), Pietro Perlingieri (Presidente delle Edizioni Scientifiche Italiane).

Alle ore 16.30 si avviano i lavori. La parte introduttiva sarà presieduta dal Prof. Hervé Cavallera (Università del Salento). Sua Em.za il Cardinale Elio Sgreccia parlerà sul tema Creaturalità e dignità della persona umana, mentre, il professore Antonio Tarantino (Università del Salento) dirà com’è nata l’idea dell'Enciclopedia e come si struttura.

Alle ore 17.30 si darà inizio al seminario su Il rispetto della vita: Presiederà i lavori Fabio Pollice (Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi dell’Uomo, Università del Salento); Antonio Casciano che discuterà su Bioetica e rispetto della vita; Raffaele Guido Rodio su Diritto e rispetto della vita, aspetti pubblicistici, e Antonio De Mauro su Diritto e rispetto della vita, aspetti privatistici.

Alle ore 18.30 si affronta un altro tema sensibile con il Seminario su Il Principio Sussidiarietà e Terziario”. Presiede i lavori Manolita Francesca (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università del Salento). Aldo Loiodice parlerà su Aspetti generali del principio sussidiarietà e Terziario e Vincenzo Tondi Delle Mura su Aspetti particolari del principio sussidiarietà e terziario.

Infine, alle ore 19.10 ci sarà la chiusura dei lavori.





Prima d'essere presentata all'Università del Salento, l'Enciclopedia è stata presentata presso l'Università di Bari, il Policlinico Gemelli e a Montecitorio, Sala del Cenacolo.

L'Enciclopedia è nata sulla base delle seguenti considerazioni, che si possono leggere anche nel dépliant di presentazione.

"Oggi più di ieri, considerati i continui progressi delle discipline biomediche, che hanno radicalmente cambiato le aspettative della vita, la presenza di un'Enciclopedia, come informazione sullo stato delle questioni bioetiche, viste contemporaneamente e dalle prospettive di natura medica, etica, del diritto romano e dei diritti positivi odierni, è indispensabile. Per questo, è scaturita l'idea dell'Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, la prima del suo genere nel contesto mondiale che affronti le questioni da più punti di vista. L'approccio multidisciplinare, assunto nell'impostazione dell'Enciclopedia, ha a suo fondamento un'etica naturale aperta alla trascendenza. L'approccio filosofico dell'Enciclopedia porta verso il rispetto della linea di sviluppo dell'umanità, e, pur prendendo atto delle derive sinusoidali di tale linea, indica punti fermi finalizzati a favorire l'affermazione storica dei programmi biologici e culturali presenti nel genoma umano.L'Enciclopedia, programmata e pubblicata in 12 volumi, avrà gli aggiornamenti necessari per i continui contributi che la comunità scientifica e i documenti giuridici nazionali e internazionali offriranno alla società” .