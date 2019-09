Eni, partner del Festivaletteratura di Mantova

Anche quest’anno Eni è partner del Festivaletteratura di Mantova, (4 – 8 settembre 2019 - Piazza Castello, Mantova), uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi dell'anno: cinque giorni di incontri con autori, letture, percorsi guidati, spettacoli e concerti con artisti provenienti da tutto il mondo

Ogni anno, a partire dal 2008 quando è stata avviata la partnership, Eni organizza all’interno della kermesse l’evento Inedita Energia, in cui vengono ripubblicati testi degli anni Cinquanta e Sessanta, tratti dalla storica rivista aziendale “Il Gatto Selvatico”, voluta da Enrico Mattei e diretta dal poeta Attilio Bertolucci. Per ogni edizione viene scelto un tema e ospiti prestigiosi sono chiamati a dibatterlo. L’evento rappresenta un’importante opportunità di riflessione su argomenti della cultura e della società. Cresciuto nel tempo, oggi è tra i più attesi da parte degli affezionati del Festival: cinema e letteratura, arte e cucina sono stati alcuni tra i temi trattati e discussi nelle diverse edizioni con personaggi di primo piano. Al centro dell’evento di quest’anno, che si terrà domenica 8 settembre alle 11.30 in Piazza Castello a Mantova, saranno l’importanza e l’uso delle parole nell’era delle piattaforme digitali, dei social e del cosiddetto “far web”. Sul palco ,a dibattere con lo storico presentatore dell’incontro Neri Marcorè, ci saranno Gianrico Carofiglio, magistrato e scrittore, i suoi libri sono stati venduti in milioni di copie e tradotti in ventotto lingue; Massimo Gramellini, giornalista, autore e scrittore, che è stato vicedirettore de La Stampa e dal 2017 collabora con il Corriere della Sera e Arianna Porcelli Safonov, apprezzata attrice comica, conduttrice di format tv e live e autrice di monologhi di stand-up comedy e cabaret, tra l’Italia e la Spagna.

Il volume pubblicato in questa edizione, dal titolo LOREM IPSUM (le parole per dirlo), ripercorrerà, attraverso i racconti tratti dai periodici aziendali Gatto Selvatico ed Ecos, la storia delle parole, del linguaggio, i termini che raccontano l’energia e la nostra società che cambia, partendo da Primo Levi, a cent’anni dalla sua nascita.

Nel 1980 Primo Levi trascorse trenta ore sulla nave Eni Castoro 6 e per la rivista aziendale Ecos raccontò questa esperienza con tale forza descrittiva che gli ingegneri marinai assunsero le sembianze di nuovi personaggi epici, pesando e ragionando ogni parola in tutta la sua interezza semantica.In un ’epoca in cui il linguaggio dei social è spesso istintivo e poco pacifico, la penna di Primo Levi appare ancora più potente grazie al tono asciutto della sua scrittura; ed è partendo proprio dalla prosa del grande scrittore che , nel corso dell’evento, si svolgerà una riflessione sugli usi e gli abusi delle parole, passando dalla letteratura al diritto, dal giornalismo al teatro e al mondo del web e dei social media, discutendo del senso e della funzionalità delle parole all’interno di una società in continua evoluzione, dove i confini tra lecito e illecito appaiono sempre più sottili.