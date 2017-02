“Essere Leonardo da Vinci un’intervista impossibile”. Appuntamento a Parma

Dopo il sold out e la standing ovation di Miami Finazzer Flory torna in Italia con due grandi eventi: debutterà domani 17 febbraio per la prima volta al Teatro Regio di Parma con due rappresentazioni dello spettacolo “Essere Leonardo da Vinci un’intervista impossibile” la prima alle ore 10:00 offerta a studenti e docenti la sera alle ore 20:30 al ridotto del Regio.

Per l’occasione Finazzer Flory è accompagnato da un cast internazionale. Sulla scena anche la violoncellista newyorkese Julia Kent canadese di nascita affiancata al pianoforte da Stefano Salvatori.

“Lo spettacolo a Parma - dichiara Finazzer Flory - è il mio omaggio ad una delle più affascinati opere de genio del Rinascimento “La Scapigliata”(1508) esposta alla Galleria Nazionale di a Parma dove i moti dell’animo si connettono a quelli dell’aria”.

Dopo Parma Finazzer Flory cambia voce e volto ed è atteso a Venezia invitato dalla Ca’ Foscari con una sua nuova lettura teatrale dedicata a Vladimir Majakovskij, reciterà “La nuvola in calzoni” alla presenza di autorità russe introdotto da Silvia Burini Direttore del Centro Studi sulle arti della Russia CSAR venerdì 24 febbraio ore 20:30 presso l’Auditorium Santa Margherita - Dorsoduro 3689.

Per partecipare allo spettacolo di Venezia: http://static.unive.it/prenotazioni/p/eventiateneo

Replica a Milano in marzo. Poi di nuovo Finazzer Flory partirà a rappresentare di nuovo l’Italia all’estero sempre con il suo Leonardo nel Sud est asiatico dove inizierà un lungo tour a partire da Jakarta il 30 marzo.