Fabio Salvatore: "Il dolore? Un'occasione di rinascita". Ecco il nuovo libro

Fabio Salvatore, autore nel 2008 del romanzo best seller "Cancro, non mi fai paura", presenta ad Affaritaliani.it il suo nuovo libro "Buio e luce. Alzate gli occhi al cielo", che viene pubblicato proprio pochi giorni prima della Giornata Mondiale contro il Cancro, fissata per domenica 4 febbraio. In queste pagine, però, non si parla solo di dolore fisico, ma anche morale. Fabio Salvatore apre lo scrigno segreto del suo cuore, quell’archivio d’amore che ha dato a lui stesso la forza di trasformare in speranza i dolori della sua vita: dal cancro, con il quale convive da quasi 20 anni, all’omicidio stradale subìto da suo padre che gli ha amputato la pace nel cuore, a una notte nuova, che inizia sconfortata dall’ennesimo piccolo dramma quotidiano e si conclude nella pace di un amore condiviso con tutti coloro che hanno il coraggio di aprire il cuore alla speranza, nonostante tutto.



Un libro che è un "messaggio corale" di speranza. Come è nata l'idea?



"Tutto inizia nel 2008, quando esce il mio primo libro, 'Cancro, non mi fai paura', a dieci anni dalla scoperta della mia malattia. Fu un caso letterario, ebbe grande successo. Da allora, grazie anche ai social - e questo è il loro lato positivo - ho ricevuto oltre un migliaio di messaggi e di lettere da uomini e donne. La mia scelta di raccontarmi agli altri ha fatto sì che tante persone abbiano scelto a loro volta di condividere la loro storia di dolore, che può essere fisico o morale. Ho scoperto storie pazzesche. Un patrimonio di bellezza che non potevo tenere solo per me".



Quali storie ha scelto, tra tante lettere ricevute?



"Tutti i messaggi che ho ricevuto hanno in comune un aspetto: si tratta di uomini e donne che, con la forza dell'amore, hanno rilanciato la loro vita e si sono dati una seconda chance. Come ho fatto io. Avere la forza dell'amore significa sapersi prendere cura di sè".



Storie di dolore fisico, ma anche morale.



"Noi abbiamo una strana sensazione: crediamo che il dolore fisico sia predominante su quello morale. Ma non è così, io lo dico perché ho conosciuto entrambi. Penso allora all'uomo che è stato abusato ripetutamente quando era ragazzino, la sua storia mi ha colpito profondamente. Un'esperienza che gli ha cambiato la vita, eppure oggi è un felice padre di famiglia. Penso alla mamma il cui figlio è stato ucciso da un colpo di pistola, alla donna manager che si è ritrovata per strada perchè suo fratello soffre di ludopatia, alla figlia che è stata accanto ai genitori entrambi malati di cancro. Questo libro è una trasmissione d'amore, pagina per pagina".



Che cosa accomuna questo libro a quelli precedenti? C'è un filo rosso che li lega?



"La rinascita. La voglia di riscatto. Il dolore come opportunità. Io sono felice di potere ogni giorno testimoniare la mia vita".



C'è una parola chiave di fronte al dolore?

"Oggi sembriamo tutti connessi, ma non lo siamo davvero. Raccogliendo queste storie ho voluto dare un significato vero e un valore profondo alla parola 'condivisione'. Le tre parole che legano tutte queste storie sono rinascita, condivisione e speranza".

IL LIBRO



Fabio Salvatore

"Buio e luce – Alzate gli occhi al cielo"

Edizioni San Paolo 2018

Pp. 176; euro 15,00

L'AUTORE



FABIO SALVATORE, nato nel 1975, scrittore e regista, inizia la sua carriera artistica in teatro. Formato e diretto da grandi maestri - Corrado Veneziano, Giorgio Albertazzi, Enzo Garinei - ha interpretato ruoli in importanti produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. Fondatore del Magna Grecia Awards, ha diretto spot sociali e numerose opere teatrali. Ha scritto Cancro, non mi fai paura (2008), La paura non esiste (2010), Ti cerco da sempre (2010). Ha scelto la scrittura come terapia alla sua sofferenza e per essere testimone vivo di una fede che sposta le montagne. Per Piemme ha pubblicato con successo il volume A braccia aperte fra le nuvole (2012), divenuto best seller, e Il tuo nome è Francesco (2014).

