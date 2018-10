Fabrizio Cotognini vince il Premio Cairo 2018 con la sua opera “Aurora”. La motivazione

Fabrizio Cotognini vince il PREMIO CAIRO 2018 con la sua opera “Aurora” (matite, inchiostro, biacca, mylar e oro 24k, su incisioni originali XVIII secolo, cm 70x100x12 ciascuna, e libro d'artista, cm 25x190). L’opera è stata giudicata la migliore con questa motivazione: “Per la capacità di armonizzare in chiave contemporanea storia dell’arte e cultura popolare attraverso il filtro dell’alchimia, della letteratura, della pittura colta e, non ultimo, della bellezza”. Fabrizio Cotognini, nato a Macerata nel 1983, si aggiudica il premio di 25.000 euro, il riconoscimento economico più importante nel panorama italiano per l’arte contemporanea, oltre a un servizio dedicato e alla copertina del numero di dicembre di ARTE.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino; Gabriella Belli, Direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia; Bruno Corà, storico e critico d’arte, Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini-Collezione Burri di Città di Castello; Gianfranco Maraniello, Direttore del MART di Rovereto; Luca Massimo Barbero, Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini di Venezia; Mariolina Bassetti, Presidente Christie’s Italia e il maestro Mimmo Paladino, tra i principali esponenti della Transavanguardia, sono le sette le personalità di rilievo del mondo dell’arte contemporanea italiana che si sono riunite nella prestigiosa sede di Palazzo Reale a Milano e hanno giudicato le opere inedite realizzate dai 20 artisti under 40, selezionati come i migliori rappresentanti della scena artistica italiana dalla rivista ARTE, leader di settore in Italia diretta da Michele Bonuomo.

Il nuovo partner del premio Cairo è l'azienda aerospaziale Avio. L'ad Giulio Ranzo ha spiegato ad Affari Italiani che per l'azienda è importante sostenere le eccellenze italiane che hanno la qualità e il potenziale per poter essere conosciute anche all'estero.

I nomi degli artisti di questa edizione: Giuseppe Abate, Paolo Amico, Romina Bassu, Thomas Berra, Paolo Brambilla, Alessandro Calabrese, Gabriella Ciancimino, Valentina Colella, Fabrizio Cotognini, Matteo Fato, Daniele Franzella, Oscar Giaconia, Sophie Ko, Christian Leperino, Iva Lulashi, Carlo Miele, Isabella Nazzarri, Edoardo Piermattei, Nazzarena Poli Maramotti, Giorgio Tentolini. Per il terzo anno consecutivo Palazzo Reale accoglierà l’esposizione dei lavori realizzati dai 20 artisti under 40 e dei vincitori delle edizioni precedenti del PREMIO CAIRO: la mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile a partire da domani fino a domenica 21 ottobre.

Nato nel 2000 dalla comune passione del presidente Urbano Cairo e dell’allora direttore di ARTE Nuccio Madera, il PREMIO CAIRO nel tempo ha confermato la propria leadership diventando il premio d’arte contemporanea più significativo in Italia. Il PREMIO CAIRO nelle edizioni precedenti, ha visto partecipare 345 artisti: tra questi, ben 41 sono stati successivamente invitati ad esporre alla Biennale di Venezia nelle edizioni tra il 2000 e il 2017.

