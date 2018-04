Festa per i 70 anni di Israele. A Milano domenica 29 aprile

"70 anni e non sentirli: grazie alla musica, i libri, la fede, e… "

Israele celebra quest'anno i 70 anni dell'indipendenza con grandi feste. Anche quest’anno a Milano la Festa di Israele (Yom Hazmauth) sarà presso la Società Umanitaria in via San Barnaba 48. Tra musica, libri, gastronomia, dibattiti, sarà premiato il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

Già da gennaio si parlava di festeggiare in tutto il mondo i 70 anni dell'indipendenza di Israele. Il ministro israeliano della Cultura Miri Regev dichiarava: "Avremo 70 ore di festa che riuniranno i cittadini di tutto il Paese in eventi variegati e gioiosi" annunciando anche il tema dell’evento “A Legacy of Innovation”, oltre a una canzone ufficiale per celebrare il 70° anniversario di Israele e il più grande spettacolo di fuochi d'artificio nella storia del Paese. Così è stato pochi giorni fa.

Al cimitero militare sul Monte Herzl di Gerusalemme la giornata è stata contrassegnata da una cerimonia di Stato fuori dal comune con interventi del primo ministro Benjamin Netanyahu e del presidente della Knesset Yuli Edelstein. L'accensione di 12 torce è stata affidata ad altrettante persone che hanno dato un contributo eccezionale alla società israeliana, a partire da Netanyahu stesso, e da Edelstein, dando così il via a canti e balli.





Ma c’è di più: con l’occasione Israele cerca di riassumere con un francobollo commemorativo 70 anni di successi tecnologici e culturali, dai prodotti agricoli come i pomodori ciliegini alle chiavette USB, sottolineando numerosi settori dove ha dimostrato la propria eccellenza: scienza, agricoltura, mondo accademico e business.

Qui a fianco l’immagine di una quartina.

YOM HAZMAUTH A MILANO

Sarà un ricco programma quello di domenica 29 aprile a Milano: dalle conferenze (sulla fede, sulla nuova vita del deserto, sulla medicina e sui sionisti cristiani) alla musica (dalla storia della musica israeliana ai balli israeliani) passando ai momenti più solenni, come il discorso del rabbino Capo di Milano Alfonso Arbib (che è anche Presidente dell’Assemblea Rabbinica Italiana) e la premiazione del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Sarà inoltre un’occasione per sentire due dei più importanti pensatori ebrei italiani: dall’ermeneuta biblico Haim Baharier (allievo di Lévinas) al professore di semiotica all’università di Torino, Ugo Volli (allievo di Geymonat).

I tanti eventi si svolgeranno tra le ore 10 e le 18, offrendo dunque un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della cultura ebraica e israeliana. Sarà infine estratto tra i partecipanti alla lotteria un biglietto gratuito di andata e ritorno per Israele. L’ingresso è libero e gli eventi saranno tutti gratuiti.

Giampaolo Berni Ferretti, consigliere e Responsabile Politico di Forza Italia del Municipio 1, sarà presente al 70° Yom Hazmauth intorno alle 12, con un suo intervento che introdurrà quello del Presidente Antonio Tajani.