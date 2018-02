Festival del cinema di Venezia, Guillermo Del Toro presidente di Giuria

Foto LaPresse

Sara' il regista Guillermo del Toro (La forma dell'acqua - The Shape of Water, Il labirinto del fauno, La spina del diavolo) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia in programma dal 29 agosto all'8 settembre 2018. La decisione e' stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. Guillermo del Toro nell'accettare la proposta ha dichiarato: "Essere presidente a Venezia e' un onore immenso, e una responsabilita' che accetto con rispetto e gratitudine. Venezia e' una finestra sul cinema mondiale, e un'opportunita' per celebrare la sua forza e rilevanza culturale". Il regista messicano ha vinto nel 2017 il Leone d'oro con "La forma dell'Acqua".