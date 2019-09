Festival della Comunicazione di Camogli, grandi ospiti discutono di “Civiltà”

Si apre oggi la VI edizione del Festival della Comunicazione, ideato con Umberto Eco e diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer. “Civiltà” è la parola chiave di quest’anno. Le interviste di Affaritaliani.it agli ospiti della manifestazione.

Il Festival della comunicazione di Camogli è stato aperto con il saluto di Francesco Olivari, Sindaco di Camogli, di Ilaria Cavo, Assessore regionale ligure alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali e i dei Direttori Rosangela Bonsignorio e Danco Singer.

Il Sindaco ha sottolineato come il tema scelto per questa edizione sia intimamente connesso con il grande tema della sostenibilità ambientale: “Il festival non è solo cultura ma anche attenzione per l'ambiente. Abbiamo simbolicamente voluto omaggiare tutti i relatori con una borraccia e sono numerose le iniziative del nostro Comune volte a preservare l'ambiente”.

L’assessore Ilaria Cavo ha messo in evidenza:"Il tema della 'Civiltà' è una grande sfida, e sarà declinato nel ruolo che la comunicazione gioca nei vari settori della comunità, abbracciando settori diversi come il mondo del giornalismo, della cultura e della imprenditoria, suggerendo inevitabilmente domande molto difficili alle quali rispondere. Nella società la comunicazione ha il ruolo importantissimo di essere un filtro”. L’assessore cita allora una frase altamente pregnante dal discorso di Umberto Eco, anima del Festival, tenuto al Palazzo delle Nazioni Unite di New York il 21 ottobre del 2013: “In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro”.

La direttrice Bonsignorio sceglie invece le parole di Andrea Camilleri: “La vera differenza tra un uomo e un altro uomo risiede nelle loro teste, nei loro pensieri, e non nelle insegne, nelle bandiere, nelle divise, nelle rotelle di panno” (da Inseguendo un’ombra).

“Questo”, aggiunge la direttrice , “riassume il concetto di civiltà come inclusione dialogo e ascolto”. Sembra essere proprio quest'accezzione ad animare l'intento del Festival; come sottolinea infatti Danco Singer ad Affaritaliani.it :” Civiltà vuol dire mettere insieme i valori che ci uniscono, vuol dire ricordarsi da dove veniamo, vuol dire identità, ma anche condivisione, accoglienza, socialità e soprattutto guardare al futuro cercando sempre di riaffermare i valori che legano una comunità all’interno di una visione che unisce, e non che divide”

Anche in questa edizione, dunque, il fecondo patrimonio trasmesso in eredità dal padrino del Festival della Comunicazione ci fornisce le chiavi per affrontare quella società globale e interconnessa verso cui ci stiamo avviando e che ci chiama a dare un nuovo senso al termine ‘civiltà’.

( pezzo in aggiornamento)