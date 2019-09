Festival della Comunicazione, grandi ospiti per l'ultimo giorno

La terrazza della comunicazione di Camogli ha accolto questa mattina gli ultimi panel. Sostenibilità, social responsibility, innovazione tecnologica le tematiche innestate intorno al concetto di “Civiltà” parola chiave dell’edizione del Festival di quest’anno.

Sulla tematica della sostenibilità Mauro Bombacigno, Direttore Engagement BNL Gruppo BNP Paribas :”sta diventando finalmente una parte del dibattito sulla civiltà, è evidente che la sostenibilità ambientale e la conseguente sostenibilità sociale può entrare nel dibattito sia di coloro che prendono decisioni nel settore pubblico sia direi soprattutto dai manager delle aziende. Il settore privato ha secondo noi il grande incarico e la grande responsabilità di guidare questa transizione positiva per il mondo, comprese noi banche che siamo convinte di poter essere il motore per indirizzare le scelte”.

Festival di Camogli, “Civilità” come dialogo. L’incontro tra aziende, imprese sociali e ricerca scientifica. Ne hanno parlato Roberto Olivi, direttore comunicazione di BMW Italia, Serena Porcari, Presidente di Dynamo Camp, Gianvito Martino, direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale S. Raffaele di Milano, con la moderazione di Luca de Biase.

Roberto Olivi ad Affaritaliani.it ha sottolineato: “Crediamo che per le imprese moderne sia fondamentale restituire alla società qualcosa. Ci fa piacere che anche in ambiti molto alti ci si abbia dato il compito non solo di restituire agli azionisti un valore in termini di utile ma proprio di contributo della società. ‘Civiltà’ vuol dire dialogo tra aziende, imprese sociali e ricerca per migliorare la società nella quale viviamo”.

“La responsabilità delle imprese come attori sociali è urgente è sta venendo fuori in tanti campi. Anche il terzo settore deve però potersi organizzare per rendere più efficace il proprio intervento”, sottolinea Serena Porcari ad Affaritaliani.it :” Ci sono alcuni metodi e sistemi che possiamo mutuare dal mondo dell’impresa pur continuando a dare una risposta ai bisogni sociali emergenti. Io mi occupo di terzo settore ma di fatto faccio impresa e così ho sviluppato un’economia sociale intorno al nostro progetto, facendolo crescere”.

