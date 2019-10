Festival Testimonianze ricerca azioni 2019: ecco il programma e tutte le news

Mettere radici e conservare la propria unicità. Teatro Akropolis arriva alla decima edizione di Testimonianze ricerca azioni, in programma a Genova dal 7 al 17 novembre 2019, scegliendo come logo per la rassegna una mandragora, pianta magica le cui radici hanno sembianze umane. Un simbolo che invita a travalicare i confini, superare i limiti, oltrepassare le definizioni codificate verso nuovi orizzonti di senso e, in questo contesto, per portare avanti nuove riflessioni sull’arte e sulle arti per la scena in particolare. L’originalità della ricerca, condotta da Clemente Tafuri e David Beronio, direttori artistici di Akropolis, nel 2017 ha portato al riconoscimento ufficiale del Premio Ubu, a cui si aggiunge ora la finale del Premio Rete Critica 2019 nella categoria “Progettualità/organizzazione” il cui verdetto sarà annunciato a dicembre.

L’obiettivo del festival è non solo mettere in dialogo il lavoro degli artisti con il territorio (da qui le numerose attività editoriali e le possibilità di incontro diretto con i partecipanti alla rassegna), ma mettere a confronto le linee di ricerca dei gruppi e dei performer, stabilire, sulla base di una precisa visione artistica che mette in relazione il nostro tempo con la tradizione, un confronto con le arti dinamiche e i loro linguaggi. Senza paura, nello spazio protetto del teatro, si guardano in faccia la crudeltà, il vuoto delle periferie, il mistero della morte, il pericolo, l’arte di Egon Schiele, la letteratura di Gabriel García Márquez, il pudore come forma di intimità, la sfida dei numeri da circo, la cecità, la vittoria, la città, le trasformazioni del corpo, fino allo scatenamento gioioso della pizzica.

Un festival che non si limita a essere una vetrina, che mette in discussione l’idea stessa di festival a cui siamo abituati, come ci ricordano i direttori artistici:

«Testimonianze ricerca azioni è giunto alla sua decima edizione, e la proposta che ha portato avanti in questi anni appare più viva che mai. Quella cioè di sottrarsi alle specializzazioni legate alle vecchie distinzioni disciplinari, e di proporre i lavori degli artisti nella loro completezza, non solo come momenti di spettacolo, ma anche nei loro aspetti di studio, di confronto, di contaminazione. La funzione di un festival è anche quella di offrire l’opera d’arte nella sua intima natura di composto, fatto di ricerca e di lavoro sulla scena; di mettere a nudo tutto il complesso di pensiero e di immaginario, di errore e di scarto, che porta all’esito finale. Solo così, solo mostrando gli elementi bassi che stanno alla base dell’opera, è possibile umanizzarla, renderla comprensibile come operazione creativa e culturale. Solo così è possibile demistificare la retorica delle tematiche patetiche e fasulle, che tanto spesso esauriscono la ragion d’essere di un lavoro per la scena. E per fare ciò abbiamo sempre creduto che fosse indispensabile lasciare spazio alle testimonianze degli artisti e degli studiosi intorno ai problemi che si pongono all’origine di ogni opera d’arte, lasciare spazio alla ricerca, creando i luoghi e i tempi nei quali sia possibile raccontare lo sviluppo di un percorso, con i suoi vicoli ciechi, le sue frustrazioni, i suoi tempi morti. Infine creare gli spazi perché le azioni degli artisti potessero contagiare, con la visione di cui sono portatrici, la percezione quotidiana del mondo, mettendola in crisi».

Tutto questo, e altro ancora, si troverà nella decima edizione di Testimonianze ricerca azioni, che in 11 giorni di programmazione presenta 34 eventi: 23 spettacoli di teatro, danza e circo (di cui 5 prime assolute, 2 prime nazionali, 1 anteprima), 1 concerto, 4 incontri, 2 presentazioni di libri, 1 mostra, 1 seminario e 2 workshop. Per la prima volta vengono realizzate 3 coproduzioni con Pindoc per Corpus delicti di Alessandra Cristiani e ESTI. Laboratorio e performance con ipovedenti e non vedenti di Paola Bianchi; con Città di Ebla per Studio per Corpo centrale :: Genova. Conferenza spettacolo. Prima tappa di lavoro.

Il festival è realizzato grazie al sostegno di MiBACT – Direzione generale Spettacolo, Compagnia di San Paolo, nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts". Con Testimonianze ricerca azioni, Teatro Akropolis è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il festival è inoltre sostenuto da Comune di Genova, Regione Liguria, Società per Cornigliano, Municipio VI Medio Ponente.

IL PROGRAMMA

La decima edizione del festival con i suoi 34 appuntamenti si svolge in diversi luoghi cittadini: la sede di Teatro Akropolis a Sestri Ponente, Palazzo Ducale, Casa Paganini - Infomus, Villa Durazzo Bombrini (Cornigliano), CELSO - Istituto di Studio Orientali, Alliance Française, Museo Biblioteca dell’Attore, Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti, Istituto Comprensivo Sestri Est, Auditorium ex Manifattura Tabacchi (Sestri Ponente), Il Sogno di Lao.

Tra gli ospiti di quest’anno figurano artisti come Tadashi Endo, Yumiko Yoshioka, Alessandra Cristiani, Alessandro Bedosti, Massimiliano Civica, Aline Nari, Marco D’Agostin, Paola Bianchi, Luca Alberti, Aristide Rontini, Sara Pischedda, Valentina Cortese, Andrea Cosentino, C&C Company/Carlo Massari, i gruppi Masque teatro, Duo André Leo, Città di Ebla, Lenz Fondazione, la band etnomusicale salentina Alla Bua. Inoltre, nel corso della rassegna la Compagnia Teatro Akropolis presenta una replica dello spettacolo Pragma. Studio sul mito di Demetra (che ha debuttato l’anno scorso e sta andando in scena in numerosi festival e teatri), e il volume La latitudine profonda del teatro (AkropolisLibri 2019). Come sempre il festival prevede incontri, workshop e laboratori di approfondimento.

Alla danza butoh è dedicata un’intera giornata a Palazzo Ducale, sabato 9 novembre, organizzata in collaborazione con Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura e con il patrocinio del Consolato generale del Giappone a Milano e dell’Istituto giapponese di Cultura in Roma, che si configura come un evento unico nel panorama nazionale, un’occasione di spettacolo e riflessione che mette a confronto i maestri che hanno lavorato a questa disciplina fin dalle sue origini con le ultime generazioni di performer. Venerdì 8 novembre la giornata sarà preceduta dall’incontro Butoh. Il linguaggio del corpo nel teatro-danza giapponese tra tradizione e sperimentazione, in programma al CELSO - Istituto di Studi Orientali, con i danzatori giapponesi Tadashi Endo e Yumiko Yoshioka, tra i maggiori esponenti di questa rivoluzionaria forma d’arte, introdotti da Emanuela Patella.

Al Ducale si esibiranno alcuni artisti di rilevanza internazionale, come Tadashi Endo in prima assoluta con SOULS IN THE SEA. Homage to the refugees who lost their lives in the Mediterranean Sea, in cui rivive l’odissea dei migranti, i loro sogni e la loro morte. Alessandra Cristiani debutta in prima assoluta con Corpus delicti, ispirato all’arte di Egon Schiele. 100 Light Years of Solitude di Yumiko Yoshioka, in prima nazionale, si ispira a Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Nel corso della giornata Samantha Marenzi coordina l’incontro Danza, scrittura, libri. Il caso del Butoh, con Katja Centonze e Raimondo Guarino, e inaugura la mostra fotografica Corpus imaginis, con immagini sue e di Alberto Canu, nella Sala Liguria.

La sezione sul circo contemporaneo, realizzata da Teatro Akropolis in collaborazione artistica con Boris Vecchio e Associazione Sarabanda, comprende gli spettacoli 125 BPM del Duo André Leo, proveniente dal Belgio, e Lento_e_VioLento di Calentina Vortese, proveniente dalla Francia (rispettivamente in scena a Teatro Akropoilis domenica 10 e domenica 17 novembre), oltre all’incontro Critica e visioni sul circo contemporaneo sul rapporto fra il nouveau cirque e le arti performative, che si terrà lunedì 11 all’Alliance Française. Il duo composto da Jean-Baptiste André e Robin Leo gioca con le forze cosmiche e, lavorando con il roue Cyr, sperimenta un altro modo di vivere il tempo. Calentina Vortese si ispira alle neuroscienze e alle alterazioni del tempo proponendo una innovativa contaminazione tra circo, teatro e danza.

La danza è rappresentata da C&C Company / Carlo Massari, che presenta i due spettacoli Beast without Beauty giovedì 7 novembre al Teatro Akropolis e A peso morto. Lui, Lei e l'Altro venerdì 8 novembre, performance site-specific in luogo ancora da definire. Il primo è una riflessione sulla crudeltà dei rapporti interpersonali, il secondo un’azione che riflette sui cambiamenti e le dinamiche sociali a partire dalle periferie. Sempre l'8 novembre, a Teatro Akropolis, Alessandro Bedosti con Das Spiel (mit Antonella) mette in scena un gioco infantile, sereno e spaventoso, sospeso lievemente sul mistero delle nostre vite, guidato dal desiderio di interrogare la morte. Aline Nari, il mattino del 12 novembre al Teatro Akropolis, si esibisce per i bambini delle scuole elementari con Luce, in cui la danza, la parola, l’animazione grafica e i giochi con diverse sorgenti luminose sono strumenti per coltivare il cercatore di domande, il filosofo che è in ogni bambino. Lo stesso giorno, ma la sera, sempre al Teatro Akropolis, Marco D’Agostin propone FIRST LOVE, ispirato e dedicato a Stefania Belmondo, di cui rievoca la celebre vittoria alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002. Mercoledì 13 novembre a Casa Paganini – Infomus per la prima volta Paola Bianchi presenta al pubblico l’esito di un laboratorio condotto in collaborazione con l’Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Liguria: ESTI. Performance con ipovedenti e non vedenti. Seguono, al Teatro Akropolis, Memories of the past di Luca Alberti, Giovane Notturno - Episodio I “Solitudine” di Aristide Rontini e 120gr di Sara Pischedda. Infine giovedì 14 novembre Paola Bianchi torna in scena ad Akropolis con la prima assoluta di ENERGHEIA, dedicato alle trasformazioni del corpo e alla vicinanza dello sguardo.

Il programma quest’anno comprende inoltre sei spettacoli di prosa e un incontro sul teatro. Debutta l'8 novembre al Teatro Akropolis Mnemische Wellen, ultimo capitolo della complessa e visionaria ricerca di Masque teatro, espressa in un continuo dialogo fra discorso filosofico, creazione di prodigiose architetture sceniche e ruolo fondamentale del corpo. Domenica 10 sempre al Teatro Akropolis Massimiliano Civica tiene una conferenza spettacolo sull’Emozione del pudore, in cui attraverso la proiezione di tre video (Orson Welles, Nina Simone, Ettore Petrolini), mostra come i grandi attori ci commuovono attraverso il pudore dei loro sentimenti. Città di Ebla il 14 novembre presenta al Teatro Akropolis Studio per Corpo centrale: Genova. Conferenza-spettacolo. Prima tappa di lavoro, frutto dell’osservazione e del racconto di luoghi della città. Si tratta di un progetto multimediale che unisce fotografia, videoarte, danza e propone una riflessione sul senso politico, culturale e sociale degli spazi urbani. Lenz Fondazione il 15 novembre propone al Teatro Akropolis IPHIGENIA IN TAURIDE. Ich bin stumm | Io sono muta con Monica Barone che sposta l’attenzione dal sacrificio di Ifigenia alla sua rinascita animale, espressa in scena nel rapporto con la forte menomazione con cui lei stessa realmente convive. Infine, il 17 novembre Andrea Cosentino interpreta a Villa Durazzo Bombrini Kotekino Riff. Esercizi di rianimazione reloaded, un gioco a eliminare l’opera per lasciare spazio all’attore e alla comunità che crea insieme agli spettatori. Sempre a tema teatrale, giovedì 14 novembre al Museo Biblioteca dell’Attore si tiene la presentazione del volume Essere artista. Eleonora Duse e Yvette Guilbert: storia di un’amicizia di Silvia Mei (Editoria & Spettacolo 2018).

Teatro Akropolis, la compagnia diretta da Clemente Tafuri e David Beronio, sabato 16 novembre, nella sede di Sestri Ponente, presenta lo spettacolo Pragma. Studio sul mito di Demetra, con Domenico Carnovale, Luca Donatiello, Aurora Persico, Alessandro Romi, diretti da Tafuri e Beronio. La performance si ispira al mito di Demetra, una delle tracce più antiche della cultura occidentale, il mito rappresentato nei misteri all’origine del teatro. Lo spettacolo è preceduto dalla presentazione del volume La latitudine profonda del teatro (AkropolisLibri 2019) con Marco De Marinis, Laura Mariani e Stefano De Matteis. Dedicato ad Alessandro Fersen, alle sue ricerche antropologiche e filosofiche e al mnemodramma, il libro raccoglie gli interventi di due convegni, il primo del 1988 tenuto al DAMS di Bologna e curato da Claudio Meldolesi, il secondo del 2018 tenuto al DAMSLab di Bologna curato da Clemente Tafuri e David Beronio.

Il 17 novembre a Villa Durazzo Bombrini saranno protagoniste le danze tradizionali e popolari del Sud Italia. Come l’anno scorso sul palco della festa ci saranno gli Alla Bua, gruppo etnomusicale salentino che trascinerà il pubblico in un concerto di pizzica e taranta dal titolo Pizzica pizzica. I Ritmi e i canti di guarigione che gli Alla Bua hanno portato in tutto il mondo chiuderanno quindi la decima edizione del festival.

Link al video Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5r8X_vqxwFU

Testimonianze ricerca azioni X è realizzato con il sostegno di:

MiBACT – Direzione generale Spettacolo

Compagnia di San Paolo, nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts". Con questo festival (rassegna/stagione/iniziativa), nome dell’ente è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Comune di Genova

Regione Liguria

Società per Cornigliano

Municipio VI Medio Ponente

e in collaborazione con Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura, Casa Paganini - Infomus, Officine Fotografiche, Museo Biblioteca dell'Attore, CELSO - Istituto di Studi Orientali, Anticorpi XL, Alliance Française, Consolato generale del Giappone a Milano, Istituto giapponese di Cultura in Roma, Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Liguria, Teatro della Caduta, Rassegna Concentrica, Associazione Sarabanda, Officine Papage, Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Centro Studi Alessandro Fersen, Il Sogno di Lao, CLEC, L'Oca - Osservatorio Critico Autogestito, Fattiditeatro, Informagiovani, GenovAteatro

e con: Liceo Artistico Statale Klee Barabino, I.C. Sestri Est, Fondazione Alessandro Fersen, Ats-TEGRAS, Arciragazzi Liguria, Circolo Arciragazzi Prometeo, La Baia

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Teatro Akropolis - Via Mario Boeddu 10, Sestri Ponente

Palazzo Ducale - Piazza Giacomo Matteotti 9

Casa Paganini - infomus - Piazza Santa Maria in Passione 34

Villa Durazzo Bombrini - Via Ludovico Antonio Muratori 5, Cornigliano

CELSO - Istituto di Studi Orientali - Galleria Giuseppe Mazzini 7

Alliance Française - Via Garibaldi 20

Museo Biblioteca dell’Attore - Via del Seminario 10

Auditorium ex Manifattura Tabacchi - Via Giacomo Soliman 7, Sestri Ponente

Il Sogno di Lao - Piazza Cattaneo 26/13

Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti - Corso Carlo Armellini, 11

I.C. Sestri Est - Scuola Tommaseo - Via Mario Boeddu 8, Sestri Ponente

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Akropolis - Via Mario Boeddu 10, Genova, Sestri Ponente

info@teatroakropolis.com – www.teatroakropolis.com



I biglietti possono essere prenotati:

Telefonando al numero 329.1639577 tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Inviando un SMS o Whatsapp al n. 329.1639577 con nome, titolo, posti – Es: Mario Rossi Kotekino Riff 4.

Compilando il form di prenotazione all’interno della pagina di ogni singolo spettacolo sul sito www.teatroakropolis.com.

I biglietti possono essere ritirati solo nei giorni di spettacolo, fino a 15 minuti prima dell’inizio

E INOLTRE... ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Programma

Giovedì 7 novembre 2019

> ore 21.00 > Teatro Akropolis

DANZA

C&C Company / Carlo Massari – Beast without Beauty – 55' [IT]

PRIMA REGIONALE

Venerdì 8 novembre 2019

> 15.30 / 16.30 / 17.30 > Luogo a sorpresa!

DANZA

C&C Company / Carlo Massari – A peso morto. Lui, Lei e l'Altro – [IT]

PRIMA REGIONALE – ingresso gratuito – ciascuna pièces della trilogia dura 20'

> ore 18.00 > Istituto CELSO – Istituto di Studi Orientali

INCONTRO

BUTŌ. Il linguaggio del corpo nel teatro-danza giapponese tra tradizione e sperimentazione

con Tadashi Endo e Yumiko Yoshioka,

introduce Emanuela Patella (Direttore Scientifico CELSO – Dipartimento Studi Asiatici)

> ore 20.30 > Teatro Akropolis

TEATRO-DANZA

Alessandro Bedosti – Das Spiel (mit Antonella) – 45' [IT]

> ore 21.30 > Teatro Akropolis

TEATRO

Masque Teatro – Mnemische Wellen – 45' [IT]

PRIMA ASSOLUTA

Sabato 9 novembre 2019

La danza butō. Dai maestri alle nuove generazioni di performer

> ore 16.00 > Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

DANZA BUTŌ

Tadashi Endo – SOULS IN THE SEA. Homage to the refugees who lost their lives in the Mediterranean Sea – 40' [JP]

PRIMA ASSOLUTA

> ore 17.00 > Palazzo Ducale, Sala Liguria

INCONTRO

Danza, scrittura, libri. Il caso del butō

a cura di Samantha Marenzi

con Katja Centonze, Raimondo Guarino, Samantha Marenzi, Alessandro Pontremoli

> ore 19.00 > Palazzo Ducale, Sala Liguria

INAUGURAZIONE MOSTRA – FOTOGRAFIA E DANZA

Corpus Imaginis

a cura di Samantha Marenzi, immagini di Alberto Canu e Samantha Marenzi

> ore 20.00 > Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

DANZA BUTŌ

Alessandra Cristiani – Corpus Delicti – 60' [IT]

PRIMA ASSOLUTA

> ore 21.30 > Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

DANZA BUTŌ

Yumiko Yoshiota – 100 Light Years of Solitude – 60' [JP]

PRIMA NAZIONALE

Domenica 10 novembre 2019

> ore 16 > Teatro Akropolis

CIRCO

Duo André Leo – 125 BPM – 55' [BE]

PRIMA NAZIONALE

> ore 19.30 > Teatro Akropolis

TEATRO

Massimiliano Civica – L'emozione del pudore – 50' [IT]

Lunedì 11 novembre 2019

> ore 17.30 > Alliance Française

INCONTRO

Critica e visioni sul circo contemporaneo

relatori in via di definizione

Martedì 12 novembre 2019

> ore 10 e ore 14 > Teatro Akropolis

DANZA

Aline Nari / ALDES – Luce – 60' [IT]

PRIMA REGIONALE

> ore 21 > Teatro Akropolis

DANZA

Marco D'Agostin – FIRST LOVE – 45' [IT]

Mercoledì 13 novembre 2019

> ore 18.00 > Casa Paganini Infomus

DANZA

Paola Bianchi – ESTI. Performance con ipovedenti e non vedenti – 30' [IT]

PRIMA ASSOLUTA

> ore 21.00 > Teatro Akropolis

DANZA

Luca Alberti / DEOS – Memories of the past – 20' [IT]

> ore 21.30 > Teatro Akropolis

DANZA

Aristide Rontini – Giovane Notturno Episodio I “Solitudine” – 20' [IT]

PRIMA REGIONALE

> ore 22.00 > Teatro Akropolis

DANZA

Sara Pischedda – 120gr – 15' [IT]

Giovedì 14 novembre 2019

> ore 17.00 > Museo Biblioteca dell'Attore

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

Essere artista. Eleonora Duse e Yvette Guilbert: storia di un'amicizia

(Editoria & Spettacolo 2018)

Con Silvia Mei, Clemente Tafuri, David Beronio. Introduce e coordina Roberto Cuppone. Letture a cura Angela Zinno

> ore 19.45 > Teatro Akropolis

TEATRO

Città di Ebla + guest – Studio per Corpo centrale :: Genova. Conferenza-spettacolo. Prima tappa di lavoro – 90' [IT]

PRIMA ASSOLUTA

> ore 21.30 > Teatro Akropolis

DANZA

Paola Bianchi – ENERGHEIA – 40' [IT]

PRIMA ASSOLUTA

Venerdì 15 novembre 2019

> ore 15 – 19 > Museo Biblioteca dell’Attore

SEMINARIO

Per una politica della performance. Il teatro e la comunità a venire

Marco De Marinis

> ore 21.00 > Teatro Akropolis

TEATRO

Lenz Fondazione – IPHIGENIA IN TAURIDE. Ich bin stumm | Io sono muta – 45' [IT]

PRIMA REGIONALE

Sabato 16 novembre 2019

> ore 20.00 > Teatro Akropolis

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

La Latitudine profonda del teatro (AkropolisLibri2018)

Con David Beronio, Marco De Marinis, Stefano De Matteis, Laura Mariani, Clemente Tafuri

> ore 21.30 > Teatro Akropolis

TEATRO

Teatro Akropolis – Pragma. Studio sul mito di Demetra – 45' [IT]

Domenica 17 novembre 2019

> ore 15.30 e ore 18.00 > Teatro Akropolis

CIRCO

Calentina Vortese – Lento_e_VioLento – 40' [FR]

ANTEPRIMA

> ore 19.30 > Villa Bombrini, Sala Solimena

TEATRO

Andrea Cosentino/ALDES – Kotekino riff. Esercizi di rianimazione reloaded – 60' [IT]

> ore 20.30 > Villa Bombrini, Salone delle Feste

MUSICA

Alla Bua – Pizzica pizzica. Concerto

Workshop, seminari e altre attività

4-5-6 ottobre e 8-9-10 novembre 2019 > Istituto David Chiossone

WORKSHOP

ESTI. Laboratorio con ipovedenti e non vedenti

Workshop condotto da Paola Bianchi e Marta Bichisao

domenica 10 e lunedì 11 novembre 2019

> domenica ore 14 – 19 / lunedì ore 10 – 16 > Il Sogno di Lao

WORKSHOP

Body Resonance. Based on Butō and organic movement

Workshop pratico di danza butō condotto da Yumiko Yoshioka

martedì 12 novembre 2019

> ore 17.00 > Istituto Comprensivo Sestri Est

SEMINARIO

A proposito di Luce

Lezione per gli insegnanti delle scuole primarie