Fiorello e Sabatini insieme per la sala di via Asiago intitolata a Rispoli

Di Oriana Maerini

Nell’ultimo appuntamento di “Viva Raiplay”, lo show innovativo che tra Tv e web sta calamitando folle di telespettatori (850mila solo sulla piattaforma), Fiorello ha rilanciato la vecchia idea di Mariano Sabatini: intitolare uno studio della Rai a Luciano Rispoli, suo amico e maestro. Come già accaduto per altri illustri volti della Tv pubblica, a viale Mazzini dovrebbero pensare di tributare il giusto riconoscimento anche al popolare autore e conduttore di “Parola mia” e “Tappeto volante”, perché “Rispoli è molto caro agli italiani”, come ha opportunamente rimarcato Fiorello, rivolgendosi direttamente all’ad Fabrizio Salini e unendosi all’appello di Sabatini. “Lo ringrazio molto per questo, per la sensibilità che dimostra nell’appoggiare la mia ormai annosa battaglia, rilanciata anche su Libero dal collega Francesco Specchia” dice il giornalista e scrittore, premio Flaiano per il romanzo “L’inganno dell’ippocastano”, che con Rispoli ha avuto modo di collaborare oltre quindici anni.

Vale la pena rinfrescare la memoria di tutti, perché sarebbe giusto dare a Rispoli questo riconoscimento?

La risposta è perché no? E perché non è stato ancora fatto? Si tratta di uno dei padri nobili della Rai, uno che ha contribuito a fondarla e a farla crescere nella rispettabilità e nel rigore dei contenuti, oltre che della capacità innovativa. A parte che Rispoli, con Renato Tagliani e Enzo Tortora, è andato in giro a propagandare il virus dell’abbonamento con le Radio e Telesquadre, indossando la tuta azzurra con il marchio Rai e allestendo spettacoli di piazza. Lui ha dato alla radio un impulso determinante, da autore e dirigente, con “Gran varietà”, a cui hanno preso parte i più grandi attori dell’epoca, parliamo degli anni Sessanta, poi ha inventato “Bandiera gialla” e “Chiamate Roma 3131”, ha convinto Corrado a fare “La corrida”… insomma, la radio gli deve molto!

< >Anche la Tv? Non era però in onda su TeleMontecarlo?Da Fiorello a “Viva Raiplay” ha avuto modo di ribadirlo? A Rispoli piaceva Fiorello?E come è stato vedere Fiorello lavorare dal vivo?

Entusiasmante come sempre, ha cominciato a “scaldare” il pubblico in sala un’ora prima della diretta, con battute e trovate, dimostrando quanto sia appassionato al suo lavoro e come non si risparmi minimamente. Non deve essere per niente riposante tenere due ore di show quasi ogni sera e lui lo fa con apparente scioltezza e leggerezza. Non so quanta preparazione ci sia dietro e, al di là delle attitudini naturali che certamente ha, la vera unicità sta nel non fare percepire lo sforzo. Bravo e generoso, voglio ripeterlo!