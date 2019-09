Firenze Suona Contemporanea, Nancy Burson espone al Museo Marino Marini

In occasione di Firenze Suona Contemporanea 2019, Il Giardino Monocromatico, festival diretto da Andrea Cavallari, il Museo Marino Marini ospita, dal 14 al 23 settembre, l’artista americana Nancy Burson, con alcuni lavori inediti e un’installazione sensoriale. Nancy Burson è conosciuta per il suo lavoro pionieristico nelle tecnologie del morphing facciale e per lo sviluppo di una metodologia per la ricerca di bambini e adulti scomparsi, ancora oggi utilizzata dalle forze dell'ordine americane. La sua Human Race Machine, che consente di visualizzareil proprio volto con le caratteristiche somatichedietnie diverse, vieneutilizzata nelle scuole americane come strumento di educazione alla diversità.I suoi lavorisi trovano nelle collezioni dei principali musei di tutto il mondo e sono statispesso utilizzati come potenti strumenti di commento politico, come mostra la nota copertina della rivista Time del 2018. Al Museo Marino Marini di Firenze, sarà esposta la scultura in vetro dal titolo DNA HAS NO COLOR (presentata nei giorni precedenti, dal 7 al 12 settembre, alla Manifattura Tabacchi), insieme a tre videoproiezioni e un'installazione esperienziale, Perpetual Mary, che consente agli spettatori di vedere e visualizzare l'energia che si muove attorno a una piccola statuetta della Madonna. È la prima volta che l'artista espone Perpetual Mary in un contesto museale. Per coloro che non sono in grado di partecipare, l’artista ha messo a disposizione un’immagine al link del sito del Museo Marino Marini. Negli ultimi vent'anni, Burson ha sviluppato la capacità di vedere l'energia che ci circonda e ha dedicato parte della sua pratica artistica a mostrare agli altri come vedere ciò che fa. Le opere esposte: DNA HAS NO COLOR, a sculpture, 2019. Love AboveAll Else, Video. The Energy of a Drawing in UV Light, proiezione video. Pertpetual Mary, un’installazione esperienziale. Il Museo Marino Marini si trova in una ex chiesa ed è stato nel 15° secolo un monastero per suore. Perpetual Mary sarà istallata nella cripta sotto al museo, dove sono raccolti alcuni resti delle suore. La Madre Mary per moltissimi secoli ha rappresentato simbolicamente un certo aspetto del femminile, continuando tutt’oggi ad essere una figura estremamente venerata in tutto il mondo. L’installazione sarà accompagnata dalla musica di due compositrici del 17° secolo.

Nancy Burson, ha esposto in musei e gallerie a livello internazionale. "Seeing and Believing", la sua retrospettiva itinerante del 2002 originaria della Grey Art Gallery, è stata nominata per il miglior spettacolo del festival del museo di New York dall'associazione internazionale dei critici d'arte. Ha lavorato come visiting professor ad Harvard ed è stata membro della facoltà di fotografia a contratto presso la Tisch School of the Arts della New York University per cinque anni. Attualmente Burson seleziona gli eventi e recensisce i portfolio per il Dipartimento di fotografia della New York Film Academy di New York. Nancy Burson combina arte e innovazione in un modo che ha sfidato la "verità fotografica" prima della nascita della manipolazione digitale. È meglio conosciuta per il suo lavoro pioneristico nelle tecnologie di morphing che invecchiano il volto umano e consentono comunque ai funzionari delle forze dell'ordine di individuare i bambini e gli adulti scomparsi. La sua Human Race Machine è ancora utilizzata come strumento di diversità educativa che fornisce agli spettatori la profonda esperienza visiva di far parte di un'altra razza. Il suo lavoro è esposto nei musei di tutto il mondo tra cui il MoMA, il Metropolitan Museum e il Whitney Museum di New York City, così come il Victoria and Albert Museum di Londra, il Centre Georges Pompidou a Parigi, LA County Museum of Art, MoMA ( San Francisco), il Museum of Fine Arts di Houston e lo Smithsonian Museum di Washington DC, così come molti altri. Ha collaborato con Creative Time, Lower Manhattan Cultural Council e Deutsche Bank nel completamento di importanti progetti di arte pubblica a New York. Questi progetti includono il progetto poster "VisualizeThis" (Creative Time, 1991), il cartellone "There's No Gene For Race" (2000), il progetto poster / cartolina "Focus on Peace", commissionato per il primo anniversario dell'11 settembre, e "Looking Up" e "Truth", al 60 Wall St. Atrium, 2005. Negli ultimi anni, le opere di Burson sono state esposte come opere proiettate sia nel Festival della Luce di Berlino che nel Nuovo Festival della Luce di York. Una delle immagini di Burson è stata scelta per il libro di Time Magazine: 100 fotografie, le immagini più influenti di tutti i tempi. Il suo lavoro è stato presentato in tutte le forme di media tra cui segmenti su Oprah, Good Morning America, CNN, National Public Radio, PBS e Fuji TV News, oltre a innumerevoli segmenti TV locali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Gli articoli di spicco del suo lavoro sono apparsi su The New York Times Magazine, The New York Times, The Baltimore Sun, The Houston Chronicle e Scientific American Magazine per nominarne alcuni. Ci sono quattro monografie del suo lavoro e riproduzioni di esso compaiono in centinaia di cataloghi d'arte. È anche ampiamente presente nei libri di testo sulla storia della fotografia pubblicati in tutte le lingue. Burson ha ricevuto sovvenzioni dalla NEA, dalla National Science Foundation, da Anonymous Was A Woman, dalla Peter Reed Foundation e da CAST (Collaborations in Art, Science and Technology). I nuovi concetti e design di Burson, TogetherAllOne, promuovono il concetto di unità globale e comprendono tutto, dai libri per bambini interattivi alle installazioni di illuminazione proiettate e sculture pubbliche. La sua fotografia d'arte è disponibile attraverso la ClampArt Gallery di New York, la Rose Gallery di Los Angeles e la Paci Contemporary di Brescia.