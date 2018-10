France Odeon, il festival di cinema francese in Italia festeggia dieci anni

di Andrea Cianferoni

Ben 16 Anteprime nazionali, 5 giorni di proiezioni, 12 in concorso e 4 fuori concorso. Sono questi i numeri di France Odeon, il più importante festival di cinema francese in Italia, che si svolge a Firenze dal 31 ottobre al 2 novembre al Cinema Teatro La Compagnia a Firenze. Festeggia dieci anni dalla sua fondazione, grazie anche all’importante supporto di Ferragamo, che assegnerà nella serata di inaugurazione il premio “L’essenza del talento” a due giovani artisti che rappresentano il futuro del cinema francese: Christophe Montenez e Vanessa Guide, entrambi molto conosciuti ed apprezzati in Francia. I premi consistono in eleganti e preziose edizioni gioiello di Signorina Eau de Parfum e Uomo Salvatore Ferragamo Signanture, le cui note olfattive orientali cuoiate e il caffè tostato rimandano all’eleganza senza tempo del celebre marchio fiorentino di moda, che ogni anno invita proprio nel capoluogo toscano i più importanti esperti internazionali di profumi per il lancio delle nuove essenze targate Salvatore Ferragamo. Il festival fiorentino, diretto anche quest’anno magistralmente da Francesco Ranieri Martinotti, propone un’edizione del tutto speciale, andando a coinvolgere tre location cittadine: il cinema La Compagnia, dove si terrà l’inaugurazione e la prima parte del programma (31 ottobre – 2 novembre); l’Institut Français di Firenze, dove si terrà il consueto convegno che mette a confronto il cinema francese con quello italiano – e che nelle scorse edizioni è stato un laboratorio di idee che ha dato un importante contributo alla nuova legge sul cinema – (2 novembre); il cinema Odeon, della famiglia Germani, dove si terrà la seconda parte del programma (3 e 4 novembre). L’inaugurazione, mercoledì 31 ottobre, ore 18.30, vede sul palco del cinema La Compagnia l’ambasciatrice del Festival Madalina Ghenea, in platea i giurati del festival Laura Morante, Francesco Bruni, Esmeralda Calabria e Simona Tabasco e molti ospiti come Clotilde Coureau, Miriam Candurro, Francesca Valtorta, Anna Ferraioli Ravel ed Eugenia Costantini per il film di apertura della decima edizione, Le retour du héros di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent e Christophe Montenez (Eagle Pictures). La selezione del festival può contare su molti titoli inediti e concessi in esclusiva a France Odeon da Movies Inspired (Première année di Thomas Lilti e La dernière folie de Claire Darling di Julie Bertuccelli con Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni), BIM Distribuzione (Un homme pressé di Hervé Mimran con Fabrice Luchini) e Eagle Pictures. Tra i film da segnalare Sauver ou périr, di Frédéric Tellier, presentato sabato 3 novembre alle 16:30 in anteprima mondiale alla presenza dell’attrice protagonista Anaïs Demoustier e di una nutrita delegazione del corpo dei Vigili del Fuoco di Firenze. Il film, infatti, racconta della vicenda di un giovane vigile del fuoco parigino (Pierre Niney), che deve ricostruire la sua vita dopo un grave incidente sul lavoro. Altro inedito assoluto, Comme des garçons di Julien Hallard, presentato in occasione dell’evento “Groupama per il Cinema e lo Sport”, che racconta come è nata la prima squadra di calcio femminile in Francia. In sala, oltre alla protagonista Vanessa Guide, ci saranno le rappresentanti della squadra di calcio Fiorentina Women’s FC. Infine, di Philippe Le Guay, regista di Molière in bicicletta, venerdì 2 novembre alle 22.30, sarà proiettato, alla sua presenza, Normandie nue, commedia con François Cluzet e Toby Jones. Dei titoli provenienti dalla Mostra del Cinema di Venezia, il 1 novembre alle 22:15, Frères ennemis di David Oelhoffen, tra poco nelle sale italiane per i tipi di Europictures, e Les estivants di Valeria Bruni Tedeschi (Lucky Red), sabato 3 alle 22:00 al cinema Odeon. In questa occasione, Valeria Bruni Tedeschi riceverà il premio Foglia d’Oro d’onore. Grande serata di chiusura domenica 4, a partire dalle 17:00 con Guy di Alex Lutz alla presenza del regista. A partire dalla storia del cantautore francese Guy Jamet, dopo la consegna dei Premi Foglia d’Oro Manetti Battiloro, l’autore della colonna sonora del film, Vincent Blanchard, suonerà dal vivo, insieme ad Alex Lutz, Romain Greffe e alle coriste Alyssa Landry e Camille FavreBulle, alcuni brani del film di chiusura di France Odeon 2018. Al grande produttore francese di origini toscane, Jean-Louis Livi, saranno consegnate le Chiavi della Città dal Sindaco Nardella sabato 3 novembre (ore 10:00) a Palazzo Vecchio. La famiglia Livi, originaria di Monsummano, si trasferì a Marsiglia perché antifascista, dove nacquero il padre di Jean-Louis e suo zio, Yves Montand. Alla vita del produttore di Alain Resnais è dedicato Rien n’est jamais gagné, documentario diretto da Philippe Le Guay (sabato 3 novembre, ore 10:00, cinema Odeon). Nell’ambito dei consueti incontri di France Odeon, venerdì 2 novembre, ore 10:00 all’Institut Français si svolgerà il simposio “Italia, Francia: immaginario comune”, che si pone come obiettivo di indagare su come registi, scrittori, attori, musicisti, artisti e couturiers italiani e francesi si siano ispirati a un immaginario comune per la propria opera. Tra i partecipanti, Marc Lazar (Sciences Po-Parigi), Italo Rota (architetto e designer), Serge Brunshwig (AD Fendi), Cinzia Pasquali (storica dell’arte), Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna) e Clet (street artist).