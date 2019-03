Franco Mussida racconta "Il pianeta della musica"

Un libro per tutti gli ascoltatori.Per chi fa musica e per chi la ama, per neofiti e professionisti,che vogliono imparare a sentire la musica. Per un’Ecologia dei sentimenti.Per un ascolto emotivo consapevole.Come il pianeta della Musica rispecchia il nostro mondo emotivoe ci permette di prenderci cura della nostra interiorità. Come dono per gli ascoltatori, a conclusione del libro,“Il Mondo in una nota”, il primo brano di una nuova avventura musicale dell’autore in cui poesia, ricerca della qualità, energia e vitalità, rispetto per il pianeta interiore al pari di quello che ci ospita, e che abbiamo in custodia, si mischiano rimettendo al centroil rispetto per la persona. Fondatore della Premiata Forneria Marconi (PFM)Fondatore e Presidente del CPM Music InstituteIdeatore del progetto nelle carceri CO2 (Contenere Odio) L’esperienza di una vita per la musica, racchiusa in un libro.

Un libro per ascoltatori e musicisti, appassionati di qualsiasi genere e forma musicale, perché sentire musica aiuta a cambiarci intimamente e, di conseguenza, a cambiare il mondo.

«Quali sono le trasformazioni che la Musica innesca nella vita interiore e affettiva di un essere umano? Qual è il suo potere educativo? Quali sono i rischi di un uso improprio di quest’arte? Rispondere a questi quesiti costringe il lettore, così come ha costretto noi durante il nostro cammino comune, a mettere in discussione assunti acclarati e ad aprirsi a nuove dimensioni di ragionamento». Il Comitato Scientifico di CO2





IL LIBRO

«La Musica e la persona sono una sola cosa, l’una abita l’altra e viceversa. Eppure, nonostante si amino alla follia, in fondo in fondo si conoscono davvero poco. Si usano da sempre, sono come una coppia che vive insieme per abitudine ormai da millenni, ma che oggi mostra segni di crisi».

Questo libro, a suo modo rivoluzionario, è dedicato agli ascoltatori di ogni genere di Musica. Scritto da uno dei figli nobili della generazione degli anni ’70, conosciuto come artista e sperimentatore, spiega il rapporto tra Musica ed emozioni, e come mai una stessa Musica è amata da alcuni e detestata da altri. Propone un modo diverso di ascoltarla e motiva le ragioni dell’attuale crisi tra generazioni.

Ma soprattutto la rilancia come “sistema operativo” per la comunicazione affettiva, un sistema tanto potente da promuovere una nuova forma di ecologia sociale: l’Ecologia dei sentimenti.

Perché la Musica non è una magia a caso: è un mezzo universale per la comunicazione degli affetti.

“IL MONDO IN UNA NOTA” (3’ 52” - intro strumentale 1’25”)

Testo e Musica di Franco Mussida

“Nel libro si legge di timbri, ritmi, armonia, emozioni, immagini, ma il suono della mia voce e delle mie chitarre tra le pagine non c’è. Così ho pensato di chiuderlo con una lettura con variazioni cantate e una Musica di un linguaggio popolare a me caro. È un mio arrangiamento per due chitarre e suoni elettronici curati da Ludovico Clemente. Il testo parla del mistero rinchiuso nei suoni delle note che generano immagini. È il primo di una serie di brani che racconteranno in Musica il rapporto tra la persona e le sue emozioni, la necessità di stare insieme all’insegna del portare l’ecologia nel nostro mondo interiore. Credo che solo così si possa davvero fare il bene del pianeta”. Franco Mussida

Il brano si può ascoltare utilizzando il QR Code a pag. 282Per gentile concessione di Franco Mussida e Ala Bianca Group S.r.l.

L’AUTORE

FRANCO MUSSIDA nasce a Milano nel 1947. È musicista e compositore, membro fondatore della Premiata Forneria Marconi. Ha firmato molti dei loro più grandi successi tra cui Impressioni di settembre e diretto produzioni live come De André-PFM. È fondatore e Presidente del CPM Music Institute di Milano, un modello per la formazione musicale nel nostro paese. È ricercatore nell’ambito della Musica nel suo rapporto con il mondo emotivo. Ha ideato il Progetto CO2, attualmente in essere presso molte carceri italiane, mettendo a disposizione dei detenuti un nuovo metodo per l’ascolto emotivo consapevole della Musica. Il suo impegno più recente, oltre a quello concertistico, è quello di mostrare le forze del codice musicale attraverso installazioni e opere visive in ambito artistico contemporaneo.