François-Henri Pinault riceve il Fiorino d’Oro dalla città di Firenze

Nello stesso giorno di apertura di Pitti Uomo martedì 7 gennaio 2020, alle ore 14, nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, si svolgerà la cerimonia di conferimento del Fiorino d’oro della Città di Firenze da parte del sindaco Dario Nardella a François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato del gruppo Kering, di cui fa parte la maison Gucci, marchio storico fiorentino player mondiale della moda e del lusso ed i brand Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron Alexander McQueen, Stella McCartney, Pomellato e Brioni. François-Henri Pinault, nato a Rennes in Francia il 28 maggio 1962, figlio di François Pinault, fondatore del gruppo PPR, nome successivamente cambiato in Kering, oltre ad essere uno dei più importanti imprenditori della moda e beni di lusso, è appassionato d’arte contemporanea e uno dei più grandi collezionisti del mondo. Proprietario dal 2013 di Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia, ha sposato nel 2009 l’attrice statunitense di origine messicana Salma Hayek, da cui ha avuto Valentina, mentre dalle precedenti relazioni ha altri tre figli. Nel 2018 Kering è stata nominata l'azienda tessile, di abbigliamento e del lusso più sostenibile dall'indice mondiale Corporate Knights Global 100 Index. Nello stesso giorno in cui riceverà dalle mani del Sindaco Dario Nardella il fiorino d’Oro per meriti imprenditoriali con i numerosi siti industriali presenti nella provincia di Firenze, Pinault parteciperà alle celebrazioni del marchio Brioni a Pitti Uomo in occasione dei 75 anni del brand di sartoria maschile nel portafoglio di Kering dal 2011, ricordando la prima sfilata in Sala Bianca a Firenze nel 1952. L’evento, organizzato nello storico palazzo Gerini di via Ricasoli e curato da Olivier Saillard, presenterà la collezione Autunno/Inverno 2020/2021 attraverso un’installazione che renderà omaggio alla tradizione sartoriale del brand.