Generali presenta il virtual tour 3D del museo "Radici del Presente" a Roma

Generali presenta la versione in 3D del museo “Radici del Presente”, la collezione archeologica delle opere di età romana-imperiale esposta nella sede romana della Compagnia in piazza Venezia.

Generali apre le porte al virtual tour in 3D del museo “Radici del Presente”. La collezione archeologica delle opere di età romana-imperiale, esposta nella sede romana della Compagnia in piazza Venezia, racconta attraverso un’innovativa soluzione didattica l’evoluzione del cuore della Roma antica. Il virtual tour consente una visita a 360 gradi di tutte le sale del museo, in italiano e in inglese. È possibile rivivere la storia dell’area compresa tra il Foro di Traiano e le pendici del Campidoglio, l’evoluzione di Piazza Venezia - con un punto di vista unico sulla Colonna Traiana - il culto delle divinità domestiche e il rapporto con il mondo dei defunti. Il percorso virtuale è arricchito da numerose schede tematiche e video per approfondire la conoscenza della cultura romana e dei singoli manufatti.

L'Antica Roma nella collezione del museo "Radici del Presente"

Affacciato sui Fori Imperiali, il museo espone dal 2012 una collezione formata da tre nuclei: i reperti provenienti dagli scavi effettuati in occasione della costruzione del Palazzo delle Assicurazioni Generali e quelli di due palazzi storici romani, Palazzo Poli in Piazza di Spagna e Palazzo Merolli in via delle Tre Cannelle. Nato per avvicinare le giovani generazioni ai beni culturali e alla storia valorizzando il patrimonio storico-archeologico nazionale, il Museo è ospitato su una superficie espositiva di circa 700 mq ed è composto da 300 reperti, tutti di età romana e databili tra il I e il V secolo d.C., ad eccezione di un rilievo greco del IV secolo a.C.