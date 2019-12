Genova città talent scout per il teatro under 35

Di Oriana Maerini

Genova città talent scout premia ancora una volta il teatro giovane, quello

che trova difficoltà ad emergere. Lo fa attraverso la rassegna “Intransito“ -

concorso nazionale di teatro under 35 - organizzata dal comune in

collaborazione con importanti realtà teatrali come Teatro Akropolis, La

Chascona e Officine Papage - che ha chiuso, ieri, la quarta edizione.

Quest’anno il premio di produzione di 1500 euro - è stato assegnato a

“Assenza Sparsa” di Pan Domu Teatro, scritto e interpretato da Luca

Oldani con la collaborazione drammaturgica di Jacopo Bottani. L’opera del

talentuoso attore e drammaturgo Oldani propone, con un registro innovativo

fra il grottesco ed il poetico, il dramma della “non vita e non morte” ovvero il

coma profondo, rappresentando gli espedienti che un ragazzo mette in atto

per sopperire al grande dolore dell’assenza del suo amico.

Affari Italiani ha intervistato i promotori della rassegna che quest’anno hanno selezionato più

di cento progetti e presentato al pubblico e ad una giuria specializzata i sei

spettacoli finalisti. L’obiettivo del Comune di Genova (Direttore marketing

Daniele D’Agostino), città da sempre fucina artistica, in collaborazione con

importanti realtà teatrali operanti a livello nazionale come Teatro Akropolis

(Direttore Clemente Tafuri), La Chascona (Direttrice Iula Rossetti)

e Officine Papage (direttore Marco Pasquinucci) è di valorizzare il lavoro di

giovani compagnie e di artisti emergenti della scena nazionale che portano

avanti ricerca e innovazione nell’ambito delle arti performative.

Come nasce l’idea del progetto?

Tafuri:

“Dall’idea che è fondamentale, per chi gestisce un teatro, un presidio sul

territorio di aprirsi al lavoro di giovani artisti. Chi si occupa di cultura deve

aprire la porta alle loro proposte e sostenerle il più possibile con rassegne

come questa. Il successo di Intrasito riconosce che siamo sulla strada

giusta.”

D’Agostino:

“Genova prova a fare da talent scout e ci riesce. L’idea era di creare una

vetrina, un’occasione per tutte le giovani compagnie under 35. Un modo per

mettere in comunicazione i giovani artistici con i critici ed il pubblico in modo

da creare progetti futuri di residenze o programmazioni di stagioni teatrali.”

Rossetti:

Luca Oldani "Assenza Sparsa" photo@Claudia Pajewski



La genesi del progetto nasce nel 2008 con TEGRAS Teatro educazione,

rassegna di teatro educazione promosso dal comune di Genova che ha

creato la sinergia fra Teatro Ortica Genova, Teatro Akropolis Genova e

Officine Papage Pomarance di Pisa. Organizzavamo per Comune di Genova

una rassegna di teatro educazione coinvolgendo 40 istituti scolastici del

Comune e non solo. Da questa proficua collaborazione nel 2013 si è

sviluppata l’idea del Festival Intransito.

Pasquinucci:

“Ho scelto io il nome “Intransito” perché significare l’idea di uno scambio

continuo. Volevamo creare, grazie all’ospitalità gratuita, un momento di

incontro fra giovani attori, residenza fisica per lo scambio di idee, progetti e

visibilità. Per me è festival essenziale per conoscere e acquisire spettacoli da

inserire nei processi artistici di Officine Papage."

Come scegliete i progetti?

Tafuri:

“I criteri sono tanti. Fra questi c’è, sicuramente, il livello di ambizione e, in

alcuni casi, il tema politico. E’ essenziale oggi che il teatro possa raccontare i

lati oscuri del mondo, a fianco dell’informazione e della denuncia. Questo è il

caso dello spettacolo “Aspide. Gomorra in Veneto” di Tommaso

Fermariello, promosso da Libera contro le mafie che si ispira alla figura di un

collaboratore di giustizia."

Quest’anno avete ricevuto 100 progetti. C’è molto interesse per il teatro

da parte dei giovani?

Tafuri:

“negli anni le proposte sono aumentate anche se la qualità non è omogenea:

in alcuni anni ci sono progetti più interessanti, altri meno. Raccogliamo, in

ogni modo, l’urgenza di raccontare a teatro cose che ci riguardano.

Scegliamo i progetti valutando il livello di autocritica. C’è un po’ di tutto come

è giusto che sia."

Qual è il ruolo del teatro oggi?

Tafuri:

“quello di riscoprire un antico ruolo del teatro ovvero occuparsi delle zone più

oscure, profonde e radicali di ogni di noi. Alessandro Fersen diceva, negli

anni 50, che il teatro dovrebbe occuparsi solo di determinate cose. Teatro

come custode di misteri, cose profonde che ci riguardano tutti. Per questo

dobbiamo continuare a frequentarlo."

Genova vi sostiene molto…

Tafuri:

“Si, Intransito è un progetto del comune di Genova a cui noi partecipiamo

occupandoci dell’organizzazione e della selezione delle opere. Sicuramente

bisogna riconoscere a questa città una certa attenzione ai linguaggi del

contemporaneo.”

D’Agostino:

“Genova è una delle città italiane con il più alto numero di teatri rispetto alla

popolazione. La nostra è una vocazione. Siamo stati i primi in Italia a creare

un progetto come “Genova teatro”, un tavolo di lavoro attraverso un sito web

che raccoglie tutte le proposte dei teatri non solo della città ma anche

dell’area metropolitana, la programmazione e la possibilità di acquistare i

biglietti. Una struttura unica capace di interloquire con la città che promuove

anche lo scambio di progetti fra teatri. Anche Milano ha un progetto simile,

nato dopo il nostro, ma il loro portale analizza solo i teatri cittadini.

Un successo anche questa quarta edizione?

Pasquinucci:

"Sicuramente. I numeri lo sostengono: la partecipazione di pubblico è buona

ed in crescita. E’ un pubblico più curioso, frutto di una semina, di un lavoro

che va portato avanti negli anni."