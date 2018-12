Genova, teatro Carlo Felice, il Rina Christmas Party tra impegno e leggerezza

Genova, teatro Carlo Felice, il Rina Christmas Party tra impegno per la ripartenza dopo il ponte Morandi e leggerezza

Si è svolto stasera al teatro Carlo Felice di Genova il tradizionale Rina Christmas Party, nel quale la storica azienda genovese celebra il rito degli auguri di Natale. Prima dello spettacolo Ugo Salerno, Presidente e Ceo di Rina, ha salutato il pubblico, ricordando la tragedia del ponte Morandi ma anche la capacità di reazione della città, e rendendo omaggio a Aldo Grimaldi, decano degli armatori morto pochi giorni fa. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha sottolineato come i cittadini abbiano saputo unirsi nel momento della difficoltà. Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha parlato del compito della ricostruzione che attende la città. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha messo in evidenza il ruolo di Rina al fianco delle istituzioni nell'affrontare l'emergenza del ponte.

VIDEO - Salerno, Rina: quest'anno a Genova gli auguri di Natale sono più importanti

Così il Presidente e Ceo di Rina: "Per noi questa serata degli auguri di Natale di Genova è diventata una tradizione, e quest'anno per noi ha un significato particolare: questo è un anno nel quale Genova ha vissuto dei momenti di grande tristezza con la caduta del ponte Morandi, ma ha anche dimostrato la capacità di reagire con grandissimo impegno e grandissima coesione. Noi come azienda abbiamo adesso la responsabilità di assistere, di essere a fianco della struttura commissariale, per seguire tutta la demolizione e ricostruzione del ponte e la sua qualità. È un impegno molto grande e importante che affrontiamo con grande entusiasmo e altrettanto spirito di responsabilità".

VIDEO - Salerno, Rina: è bello fare la nostra serata degli auguri qui al Carlo Felice

Ancora Salerno: "Ci fa sempre piacere, e adesso sta diventando una tradizione, avere la nostra serata degli auguri di Natale qui al Carlo Felice, che è un teatro bellissimo che ha delle personalità e delle professionalità straordinarie. Stasera si è dimostrato come un'orchestra classica come quella del Carlo Felice può essere coinvolta in una serata così allegra, un po' dissacrante, ma una festa della musica. Sono molto contento di aver dato fiducia al sovrintendente Roi e al direttore Acquaviva, credo che abbiano fatto una bella scelta, e mi pare che il migliaio di persone che erano con noi abbiano molto apprezzato la serata".

Sorprendente lo spettacolo proposto: gli istrionici Aleksey Igudesman e Hyung-ki hanno coinvolto l'orchestra del Carlo Felice in un'esibizione in bilico tra divertimento e musica classica, dimostrando di muoversi a loro agio sia con Rachmaninoff che con una singolare versione di I will survive, coinvolgendo il pubblico e facendolo anche ridere. La serata ha trasmesso insomma uno spirito di leggerezza di cui Genova ha più che mai bisogno. I video su Youtube della strana coppia Aleksey Igudesman e Hyung-ki hanno oltre 28 milioni di visualizzazioni, il loro sogno è rendere la musica classica accessibile a un pubblico più vasto e più giovane.