Gesù alieno? Gesù era alieno? il parere dell’ufologo Maggioni Angelo

In questi giorni leggo un pò ovunque delle dichiarazioni fatte da Marco Columbro a proposito di Gesù e su alcune affermazioni che fosse alieno, ovviamente tutte le testate giornalistiche non hanno perso l’occasione di pubblicare l’argomento e definendo le dichiarazioni dello stesso Columbro sia sull’esistenza aliena e sul fatto che Gesù fosse alieno come dichiarazioni choc . In realtà ufologi di tutto il pianeta affermano dell’esistenza degli alieni da moltissimi anni , decenni ecc dunque non vedo dove stia la novità e lo choc , sulle dichiarazioni di Gesù però vorrei dire la mia !







Davvero Gesù era alieno?

Il mio punto di vista ovviamente è diverso, secondo la mia idea e teoria Gesù era un personaggio indubbiamente straordinario , un grande comunicatore di quei tempi ( quasi da far invidia oggi a chi opera nella comunicazione ) sapeva come parlare alla gente e ne comprendeva la limitatezza culturale . Sulla sua conoscenza, intesa come figlio di Dio , la vita oltre la morte , il suo ritorno sulla terra ecc può essere spiegata in realtà con un ragionamento più banale di quanto si possa immaginare, probabilmente Gesù potrebbe essere un contattato , si esattamente come i molti contattati che conosciamo oggi , da Piero Zanfretta a Gaspare De Lama ecc Dunque Gesù potrebbe essere stato ” avvicinato ” da entità evolute che gli hanno dato la conoscenza diretta sulla nostra reale esistenza e dunque un ipotetico messaggio all’umanità . Ecco del perchè si espone davanti a tutto il mondo subendone la condanna a morte . Esattamente come succede oggi , i contattati spesso dicono di visitare mondi diversi, astronavi ecc e ognuno di loro dice di aver un messaggio all’umanità che possa avvicinare l’uomo alla consapevolezza . Certo la fede ha indottrinato il tutto e dunque utilizzato la storia come mezzo di manipolazione della massa , ma la stessa cosa la stà facendo anche l’ufologia , che sempre più si stà indottrinando diventando estrema e trasformandosi in realtà in una manipolazione della massa , oggi si sente parlare di pseudo ufologi che esorcizzano umani dalla possessione aliena , ebbene nulla di tutto questo è falso!! Le entità aliene non hanno bisogno di impossessarsi dei nostri corpi, sono entità estremamente evolute e sviluppate tanto da poter comunicare e manipolare le nostri menti senza dover per forza impossessarsi del corpo . Insomma l’ufologia è ben altra cosa e non ha certamente legami religiosi ne estremisti dunque diffidate da chi vi dice vi libero dalla possessione aliena in quanto non esiste!! Esiste certo la manipolazione mentale aliena che è altra cosa e che serve a loro per assodare emissari di messaggi o di soldati atti a divulgare o a nascondere una verità !! Oggi ad esempio l’entità si manifesta in vari modi una di queste sono le apparizioni mariane, in questo caso loro usano l’ologramma e dunque agiscono sul cervello dell’umano che inviando un segnale gli fà elaborare il dato ricevuto trasformandolo in una visione, mentre poi esiste il contatto vero e proprio dove l’entità non è un ologramma ma è fatto di massa corporea vera e propria dove per l’entità diventa più facile manipolare la mente umana. Due modi ben distinti di comunicare e di agire sull’uomo Gesù sicuramente a mio avviso è stato ” vittima ” di questi contatti che lo hanno poi portato dinnanzi alla valutazione ” troglodita ” umana che lo ha messo a morte per paura della sua stessa conoscenza…..