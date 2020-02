Giunti Editore acquisisce il 20 per cento di Quarto Group

Il Gruppo Giunti e QUARTO GROUP hanno firmato, nei giorni scorsi, un accordo che sancisce l'acquisizione da parte dell'editore italiano del 20% della casa editrice fondata in Inghilterra nel 1976, quotata alla Borsa di Londra, con sede fiscale negli Stati Uniti e uffici nel Regno Unito, in Australia e ad Hong Kong. "L'accordo guarda al futuro con un'idea chiara. Siamo consapevoli delle evoluzioni che le nuove tecnologie impongono al mercato del libro e lavoriamo alla casa editrice del domani che avrà necessariamente un orizzonte internazionale - ha spiegato Sergio Giunti, presidente del gruppo editoriale fiorentino - Portiamo grande attenzione alle possibilità offerte dalla distribuzione globale di QUARTO, allo sviluppo di nuovi mercati anche ma non solo nel contesto anglosassone. Guardiamo con grande curiosità alla Cina, all'India, al sud est asiatico. Per l'editoria si aprono ancora opportunità infinite". Il patto tra editori prevede non solo una importante partecipazione economica da parte del marchio italiano, ma la condivisione di competenze ed esperienze, il confronto continuo tra know how specifici nelle diverse attività editoriali, sinergie comuni per competere in nuovi scenari. Andrea Giunti, nipote di Sergio, avrà un posto permanente nel board di QUARTO GROUP.

"Sono molto lieto del supporto dato a QUARTO dalla famiglia Giunti e dall'ingresso di Andrea nel consiglio di amministrazione - ha commentato da Hong Kong Chuck Kin Lau, il socio di maggioranza di QUARTO - L'esperienza di Giunti nella creazione di contenuti, nella vendita e nella distribuzione di libri non fiction, all'ingrosso e al dettaglio, è notevole. QUARTO non vede l'ora di collaborare con Giunti allo sviluppo congiunto di libri non fiction in lingua inglese, in vendita nei mercati tradizionali ed emergenti del mondo". Con un fatturato netto di 149 milioni di dollari, QUARTO vende a livello globale in oltre 50 paesi, in 40 lingue, attraverso una grande varietà di canali. Dalla sua fondazione QUARTO è uno dei più grandi editori globali di libri illustrati, per adulti e, da qualche tempo, ha sviluppato anche un importante area per ragazzi. Il marchio conta circa 350 dipendenti. L'alleanza con Giunti rimarca una posizione e una tradizione importanti, l'intenzione di concentrare le forze sul proprio core business e, ancora, su un portfolio di offerte ampio, sviluppando contenuti diversificati. "Questa è una partnership che ci rafforza sul piano industriale e internazionale - ha spiegato ancora Sergio Giunti - Un nuovo tentativo di crescere oltre confine, ovviamente senza trascurare i nostri marchi editoriali, i nostri libri e i nostri autori". "Un'altra innovazione segna dunque l'attività della casa con sede a Firenze dopo che, nel 2016, la famiglia Giunti aveva acquisito la piena proprietà del marchio Bompiani", sottolinea un comunicato.