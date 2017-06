Giusy Versace e il suo spettacolo "Con la testa e con il cuore si va ovunque"

Photocall dello spettacolo teatrale "Con la testa e con il cuore si va ovunque"regia di Edoardo Sylos Labini con Giusy Versace che recita sul palco con il ballerino Raimondo Todaro e con il cantante pop Daniele Stefani

Nel 2013 Giusy Versace presentava al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano la sua autobiografia “Con la testa e con il cuore si va ovunque”, divenuta oggi best seller. Oggi, nella stessa cornice, la Versace è tornata a presentare lo spettacolo teatrale che ha preso vita proprio da quel libro che andrà in scena mercoledì 14 giugno al teatro Manzoni di Milano. La scrittura potente, magica, evocativa di Giusy Versace, plasmata dalle sapienti mani del regista Edoardo Sylos Labini, uno degli artisti più innovativi ed eclettici del panorama italiano, si è trasformata in undiario, in prosa e danza, che ripercorre la “seconda vita” di Giusy Versace dopo il terribile incidente automobilistico.

Sul palco, al fianco di Giusy Versace, il popolare ballerino Raimondo Todaro con il quale vinse nel 2014 la decima edizione di "Ballando con le Stelle", il cantante pop Daniele Stefani e le coreografie di Matteo Bittante. Dopo il debutto milanese, toccherà, in autunno, i palcoscenici di Venezia, Firenze, Bologna, Roma e Norcia dove, dal 2015, Edoardo Sylos Labini ricopre la carica di direttore artistico presso il Teatro Civico. Questa mattina Giusy, Raimondo, Daniele ed Edoardo hanno illustrato i dettagli di questa ‘prima’.

“Questo spettacolo – ha dichiarato Giusy Versace - nasce da un esperimento che feci con Raimondo Todaro all’epoca di ‘Ballando con le Stelle’. Il progetto di questo spettacolo è nato quindi alla fine del 2014, ma grazie all’incontro con Sylos Labini è stato completamente rinnovato. Lui è riuscito a penetrarmi nel profondo, a tirarmi fuori emozioni che il dolore di quell’incidente avevano sepolto in me. Questa è stata la parte più difficile di questo spettacolo…rileggere la mia autobiografia e reinterpretarla. Ringrazio, oltre a Sylos Labini, Raimondo che si è reso disponibile per questa nuova avventura, e Daniele Stefani che ne ha costruito la colonna sonora”.

“Negli ultimi 10 anni ho messo in scena la biografia di grandi personaggi come D’Annunzio, Nerone, Mazzini, ma dopo aver letto il libro Con la testa e con il cuore si va ovunque ho sentito la necessità di continuare questo percorso raccontando la vita di una donna semplice dei giorni nostri – ha spiegato il regista dello spettacolo Edoardo Sylos Labini – Semplice ma esempio di coraggio, positività e femminilità. In scena va la “normalità” di una figura che ha saputo trasformare un evento tragico in una nuova vita fatta di successi grazie al ballo e allo sport. La vita di Giusy Versace, come il teatro, è fatta di un prima e di un dopo, tragedia e commedia, e sul palcoscenico saprà far piangere e ridere come ho fatto io leggendo il suo libro”.

“Sono felice di aiutare Giusy anche in questa nuova avventura – le parole di Raimondo Todaro – perché so che è una cosa che le sta molto a cuore. Sarà uno spettacolo dove piangi e allo stesso tempo ridi, insomma, unico nel suo genere”.

“Ho suddiviso il racconto di Giusy in tre diversi colori, ad ognuno dei quali ho abbinato una canzone – ha aggiunto Daniele Stefani - alcune sono cover, altri sono inediti ma di sicuro tutti i brani regaleranno forti emozioni”.

Ad ascoltare le parole di Giusy anche una commossa Jo Squillo, amica di vecchia data e promotrice, assieme alla Versace, di tante campagna contro la violenza sulle donne. Erano presenti, inoltre, in sala gli sponsor Pmg Italia con il direttore Marco Accorsi e Vivigas con la responsabile della comunicazione Stefania Belleri che è intervenuta dicendo: “Giusy è un esempio di forza, positività e coraggio, gli stessi valori che noi cerchiamo tutti i giorni di trasmettere ai nostri dipendenti. Quando ci ha proposto questo spettacolo, non abbiamo esitato a sposare la causa”. Completa la lista di sponsor dello spettacolo anche Natuzzi con il brand Divani&Divani.

L’intero incasso sarà devoluto a Disabili No Limits Onlus, l’associazione creata e guidata proprio dalla Versace per regalare attrezzatura sportiva di vario genere a giovani disabili che, attraverso lo sport, riescono a superare i limiti imposti dalla loro condizione. Il costo dell'ingresso è di 20 euro (biglietto intero), 10 euro il ridotto (5-14 anni), 2,5 euro per i bambini sotto i 5 anni e gratuito per disabili. I biglietti sono in vendita online sul sito del Teatro Manzoni e presso la biglietteria di via Manzoni 42 a Milano. Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo da rete fissa, in orari di cassa). Per informazioni: telefono 02 7636901 - cassa@teatromanzoni.it. La serata, che avrà inizio alle ore 20.45.