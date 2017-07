Gli italiani si meritano Vasco Rossi

Se è vero che l’intelligenza è il dubbio, possibile che il concerto di Vasco Rossi di Modena sia la perfezione? Certamente a livello organizzativo… certo Vasco è una persona umile e come tale simpatica e come tutte le rock star (si veda Mick Jagger) sa mantenere quell’ equidistanza coi fan che è essenziale. Anche se Vasco non sfugge del tutto alla tendenza irresistibile a essere guru (salvare l’umanità)… del resto tendenza diffusa a ranghi più bassi (bravo chi vende 220mila biglietti!) e si guardi ai diplomati salsicciai in televisione che predicano.

Si tralasci la questione del record, del guinness dei primati (esistono anche la pizza più grande o la pista di biglie sulla sabbia più lunga). Più difficile la fama mondiale (certo tutto è relativo) - e si vuol dire: all’estero, dagli Usa agli UK al Giappone, quanto si è parlato di Modena capitale mondiale del rock?

Vasco - seppur la sua poetica malinconica dia ebbrezza - esprime quell’italianità disordinata, incerta, provinciale e sentimentale. Si definisce un anarchico, sostanzialmente una strada facile… più difficile essere democratici o oligarchici veri… Un amico, un mio mentore, tra i fondatori di un’importante casa editrice italiana, quando gli chiesi se fosse giusto il premio Nobel a Bob Dylan ossia se Dylan potesse essere ritenuto un poeta, mi rispose: “I poeti cambiano la società”. Vasco ha cambiato la società italiana?